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Израиль нанес удары по объектам, связанным с производством ракет в Иране, - СМИ

Суббота 26 октября 2024 06:08
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Израиль нанес удары по объектам, связанным с производством ракет в Иране, - СМИ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Все три главных телеканала Израиля сообщили о второй волне израильских ударов по Ирану. Канал 12 цитирует сообщения негосударственных СМИ в Иране, в которых говорится, что цели израильских ударов находятся в восточном Тегеране и в командном пункте Корпуса стражей исламской революции.

Местные СМИ сообщают, что на востоке Тегерана прозвучало еще четыре взрыва и что в столице "все еще активны системы противовоздушной обороны".

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, сообщил представитель Министерства обороны США. Чиновник США, говоривший на условиях анонимности, не стал раскрывать подробности разговора.

Напомним, в субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.

Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.

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