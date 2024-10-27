Президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту

Об этом говорит РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время выступления.

Президент Грузии заявила, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы", и она как независимый институт не признает эти выборы.

"Я не признаю эти выборы", - подчеркнула Зурабишвили.

По словам президента, грузинский народ пал жертвой российской спецоперации.

"Хочу сказать от имени единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, - я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого жили наши предки, и мы не смиримся с этим", - подытожила президент.

В то же время, она объявила о проведении митинга на проспекте Руставели. Митинг планируется на завтра, 28 октября, в 19.00.