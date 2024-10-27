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Президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту

Грузия, Воскресенье 27 октября 2024 19:18
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Президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы. И призвала граждан к протесту.

Об этом говорит РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время выступления.

Президент Грузии заявила, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы", и она как независимый институт не признает эти выборы.

"Я не признаю эти выборы", - подчеркнула Зурабишвили.

По словам президента, грузинский народ пал жертвой российской спецоперации.

"Хочу сказать от имени единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, - я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого жили наши предки, и мы не смиримся с этим", - подытожила президент.

В то же время, она объявила о проведении митинга на проспекте Руставели. Митинг планируется на завтра, 28 октября, в 19.00.

Выборы в Грузии

Напомним, что вчера, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, на которых соревновались пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о возможных результатах выборов в Грузии. А незадолго после этого ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент.

Явка, по предварительным данным, почти 60%.

Сегодня премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство несмотря на возражения оппозиции.

Заметим также, что международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

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