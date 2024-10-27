Израиль поразил две секретные базы Ирана во время атаки, - AP

Атака Израиля на Иран повредила две секретные военные базы за пределами Тегерана. На это указывают спутниковые фотографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Спутниковые фотографии, проанализированные в воскресенье агентством Associated Press, указывают на то, что израильская атака на Иран повредила объекты на секретной военной базе к юго-востоку от иранской столицы, которую эксперты в прошлом связывали с бывшей программой ядерного оружия Тегерана, а также другую базу, связанную с его программой баллистических ракет.

Фото: спутниковые снимки (apnews)

Некоторые из поврежденных построек расположены на иранской военной базе Парчин, где, как подозревает Международное агентство по атомной энергии, Иран в прошлом проводил испытания мощных взрывчатых веществ, которые могли вызвать ядерное оружие.

Иран долго настаивал на том, что его ядерная программа мирная, хотя МАГАТЭ, западные спецслужбы и другие утверждают, что Тегеран имел активную программу вооружения до 2003 года.

Другие повреждения можно было увидеть на соседней военной базе Ходжир, которая, по мнению аналитиков, скрывает подземную систему тоннелей и места производства ракет.

Вооруженные силы Ирана не признали ущерба ни в Ходжире, ни в Парчине в результате атаки Израиля утром в субботу, хотя они заявили, что во время нападения погибли четверо иранских солдат, работавших в системах ПВО страны.