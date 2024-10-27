Израиль поразил две секретные базы Ирана во время атаки, - AP
Атака Израиля на Иран повредила две секретные военные базы за пределами Тегерана. На это указывают спутниковые фотографии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Спутниковые фотографии, проанализированные в воскресенье агентством Associated Press, указывают на то, что израильская атака на Иран повредила объекты на секретной военной базе к юго-востоку от иранской столицы, которую эксперты в прошлом связывали с бывшей программой ядерного оружия Тегерана, а также другую базу, связанную с его программой баллистических ракет.
Некоторые из поврежденных построек расположены на иранской военной базе Парчин, где, как подозревает Международное агентство по атомной энергии, Иран в прошлом проводил испытания мощных взрывчатых веществ, которые могли вызвать ядерное оружие.
Иран долго настаивал на том, что его ядерная программа мирная, хотя МАГАТЭ, западные спецслужбы и другие утверждают, что Тегеран имел активную программу вооружения до 2003 года.
Другие повреждения можно было увидеть на соседней военной базе Ходжир, которая, по мнению аналитиков, скрывает подземную систему тоннелей и места производства ракет.
Вооруженные силы Ирана не признали ущерба ни в Ходжире, ни в Парчине в результате атаки Израиля утром в субботу, хотя они заявили, что во время нападения погибли четверо иранских солдат, работавших в системах ПВО страны.
Иран объявил в воскресенье о гибели мирного жителя, но не предоставил подробностей.
Ответ Израиля на иранскую атаку
Напомним, что вчера, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на предварительную атаку баллистическими ракетами. Серии взрывов были зафиксированы в Тегеране и других городах.
Израильские силы подтвердили информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.
Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство для защиты от возможных последующих атак.
По сообщению израильских СМИ, первая волна ударов была нацелена на объекты, связанные с производством ракеты и противовоздушной обороной.
Спустя время после ударов Армия обороны Израиля сообщила, что завершила ночную операцию против военных объектов Ирана. Министерство иностранных дел Ирана резко осудило действия Израиля, отметив права страны на самозащиту. В то же время, некоторые СМИ отметили, что Иран, возможно, через посредника передал, что не планирует сейчас отвечать на атаки Израиля.
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