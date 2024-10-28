Ізраїль відповів на атаку Ірану, а в Грузії пройшли вибори: новини за вихідні

Ізраїлю вдарив по Ірану

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані. Це була атака у відповідь на попередній удар Ірану балістичними ракетами. Серії вибухів були зафіксовані в Тегерані та інших містах.

Ізраїльські сили підтвердили інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, перша хвиля ударів була націлена на об’єкти, пов’язані з виробництвом ракети та протиповітряною обороною.

В неділю стало відомо, що Ізраїль також вразив дві секретні бази Ірану під час атаки.

Вибори в Грузії

Тим часом у суботу у Грузії пройшли парламентські вибори, на яких змагались проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

Ввечері ЦВК Грузії оприлюднив попередні результати виборів в парламент. Та заявив, що явка, за попередніми даними, склала майже 60%.

Вже в неділю прем'єр-міністр Грузії Іраклія Кобахідзе заявив, що у Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції.

На що президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори, та закликала до протесту.

Зауважимо також, що міжнародні спостерігачі заявили про порушення на виборах в Грузії.

Сербія надасть Україні генератори та трансформатори

В інтерв'ю сербському каналу президент Сербії Александр Вучич розповів, що його країна виділила понад 8 мільйонів євро на допомогу для України.

Серед допомоги будуть генератори та трансформатори.

Швеція напередодні зими виділить Україні допомогу

Зауважимо, що Сербія не єдина вирішила підтримати Україну перед зимовим періодом.

Швеція напередодні зими надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги. Він становитиме понад 10 млн доларів.

Детальніше про те, куди буде направлено кошти, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Тисяча від Зеленського: українцям пояснили куди нарахують кошти

Під час п'ятничного відеозвернення український президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які почнуться вже від 1 грудня.

В суботу перший заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснив, звідки на дану ініціативу взяли гроші, та як отримати виплату.

Зокрема Соболев зауважив, що нових коштів з бюджету виділяти не будуть. Натомість будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки.

Детальніше про те, як і куди нарахують виплату, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

У Зеленського назвали умову для початку переговорів з Росією

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна проти заморожування війни.

Єрмак зокрема нагадав, що український президент Володимир Зеленський завжди наголошував на необхідності прийняти міжнародно визнані кордони.

Водночас керівник ОП назвав умову для початку переговорів з Росією.

У Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою

За даними правоохоронців, близько 3-ї години ночі на трасі М-06 Київ - Чоп громадянка повідомила, що стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації.

Поліцейські наздогнали транспортний засіб неподалік Дідилова у Львівській області й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій "Драгер" показав 1,73 проміле.

Зауважимо, що в Україні вже кілька років існує фіксована норма алкоголю в крові, яка становить 0,20 проміле, тому на водія склали протокол.

Після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення чоловік відчинив двері службового авто, погрожуючи гранатою, і вимагав повернення документів.