Израиль нанес удары по военным объектам Ирана

В субботу, 26 октября, Израиль начал атаку на Иран в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами в начале октября. Страна атакует военные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и официальный Telegram Армии обороны Израиля.

В частности, рано утром по местному времени иранское государственное телевидение сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран. Следом информацию об атаке изданию Axios подтвердили два осведомленных источника.

Позже, ЦАХАЛ официально подтвердил, что начал ответные меры за иранскую атаку, совершенную в начале октября 2024 года.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки режима в Иране на государство Израиль - прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что режим в Иране и его прокси в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября - на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территория.

"Как и любая другая суверенная страна в мире, государство Израиль имеет право и обязанность ответить. Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое для защиты государства Израиль и его народа", - резюмировал ЦАХАЛ.

В комментарии NBC News два высокопоставленных арабских чиновника сообщили, что первоначальный удар по Тегерану, вероятно, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия.

Обновлено в 03:05

США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана. Об этом написало Reuters со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Обновлено в 03:15

Fox News сообщает, что Белый дом был уведомлен незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по Ирану.

Обновлено в 03:23

США в последние дни консультировались с Израилем по поводу масштабов и типов целей, по которым будут нанесены удары. Об этом пишет The New York Times.

Также Белый дом отметил, что израильское государство наносит удары в целях самообороны и в ответ на атаку Тегерана.