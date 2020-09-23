Німеччина, Данія та Чехія не визнають легітимність Лукашенка

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Німеччина, Данія та Чехія приєдналися до країн, які не визнають легітимності Олександра Лукашенка, який вступив на новий президентський термін. Лукашенко сьогодні провів таємну інавгурацію.

Про це повідомили міністри закордонних справ Данії та Чехії, а також речник німецького уряду.

Глава МЗС Чехії Томаш Петржичек заявив, що президентські вибори в Білорусі не були вільними та чесними, тому їх результати не є легітимними.

"Тому сьогоднішня інавгурація Лукашенка також нелегітимна. У білоруського громадянського суспільства є повна підтримка Чехії. Білоруси заслуговують свободи", - наголосив він.

Данія також не визнає легітимності Лукашенка, про що свідчить заява глави МЗС країни Єппе Кофода. Він зазначив, що білорусам необхідні вільні, справедливі вибори, а також демократично вибраний президент.

"Сфальсифіковані вибори повинні вести Лукашенка не в президентський палац, а до списку санкцій Євросоюзу", - підкреслив він.

Про те, що Німеччина не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі повідомив сьогодні офіційний представник Бундестагу Штеффен Зайберт.

Як відомо, сьогодні Лукашенко вступив на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську. Водночас Євросоюз та білоруська опозиція не визнає результати виборів та вважають їх сфальсифікованими.

Нагадаємо, на таємну інавгурацію Лукашенка вже відреагували в МЗС Естонії, де наголосили, що білоруський президент втратив свій мандат.

Крім того, фарсом і нелегітимністю назвали сьогоднішню інавгурацію Лукашенка у Словаччині та Литві.

Зазначимо, що глава МЗС України анонсував термінову нараду для ухвалення рішення щодо статусу Лукашенка після інавгурації.