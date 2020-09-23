Єрмак: жодні фейки не зупинять нас на шляху встановлення миру на умовах України

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Глава ОПУ назвав "австралійським фейком" інформацію про хабар за видачу Цемаха росіянам

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав інформацію про нібито давання йому хабаря за відстоювання інтересів Росії в Україні, у тому числі в питанні обміну фігуранта справи про збитий літак MH17 Володимира Цемаха, "австралійським фейком". За його словами, жодні фейки не зупинять команду президента на шляху встановлення миру на умовах України.

Про це глава ОПУ написав на своїй сторінці в Facebook.

"Зазвичай не коментую (фейки, - ред.), але на цей раз не втримаюся. Зрозуміло, що без фейків зовсім складно. Треба ж постійно зберігати високий градус "зради". Особливо перед виборами. Але раніше намагалися хоча б конструювати якісь історії, нехай і з логічними нестиковками. Не без претензій на екранізацію. З елементами примітивної логіки. А тепер вже й це зайве. Просто беремо з російських джерел продукти їхньої пропаганди та поширюємо в Україні. Як стовідсотковий доказ. Трошки, правда, додаючи своїх фантазій", - написав він.

За його словами, тим, хто поширює російські вкиди, треба визнати, що саме вони і працюють на Росію "свідомо чи несвідомо, за гроші або безкоштовно".

Єрмак переконаний, що подібні "вкиди" виглядають "карикатурно". Адже, за його словами, добре відомо, що Цемаха допитували в Україні нідерландські слідчі, але цей факт не хвилює тих, хто продає чорнопіарну брехня".

"Я буду робити все, що в моїх силах, щоб досягти результату - миру виключно на умовах та в інтересах моєї держави. Бачу, як піднімається чергова хвиля чорного піару, і розумію, кому це вигідно", - додав Єрмак.

Нагадаємо, українські спецслужби затримали Цемаха в кінці червня 2019 року в окупованому Сніжному Донецької області, 4 липня суд у Києві взяв його під варту, а 5 вересня звільнив під особисте зобов'язання.

У розслідувальної групи Bellingcat стверджували, що Цемах був очевидцем подій, пов'язаних з катастрофою малайзійського Boeing.

За даними Bellingcat, будучи особисто непричетним до запуску ракети, Цемах, певно, ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого збили MH17, і спілкувався з членами його екіпажу.

7 вересня між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 до 35". Громадянин України Цемах був серед тих, хто вирушив до Росії.