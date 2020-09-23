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Лукашенко явно втратив свій мандат, - глава МЗС Естонії

Таллін, Середа 23 вересня 2020 14:53
Лукашенко явно втратив свій мандат, - глава МЗС Естонії
Фото: Урмас Рейнсалу (rus.err.ee)
Автор: Максим Зайченко

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про нелегітимність сьогоднішньої інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка. За його словами, Лукашенко втратив свій мандат.

Про це Рейнсалу написав у своєму Twitter.

"Сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенка йде всупереч з усіма принципами демократії. Лукашенко явно втратив свій мандат", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Словаччина і Литва відреагували на інавгурацію Лукашенка, назвавши її фарсом.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусі люди продовжують виходити на стихійні акції протесту на тлі таємної інавгурації Лукашенка.

Відзначимо, сьогодні в Мінську відбулася інавгурація Лукашенка. При цьому про неї заздалегідь не повідомлялося. В ході інавгурації Лукашенка заявив, що у Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Також повідомлялося, що після інавгурації військовослужбовці принесли присягу на вірність Лукашенку і білоруському народу.

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