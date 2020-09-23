У Білорусі почалися протести на тлі інавгурації Лукашенка: що відбувається зараз

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У Білорусі люди продовжують виходити на стихійні акції протесту на тлі таємницею інавгурації Олександра Лукашенка. Про те, що відбувається в Білорусі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Легітимність Лукашенко не визнали в Естонії і Латвії

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, інавгурація Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії.

"Він явно втратив свій мандат", - повідомив Рейнсалу.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що інавгурація Лукашенка не узаконює фальсифікацію виборів і його статус глави Білорусі.

Тіхановська більше не вважає Лукашенка легітимним президентом

Один з лідерів опозиції Білорусі Світлана Тіхановском заявила, що більше не буде визнавати Лукашенка легітимним президентом.

"Його таємна інавгурація - це спроба захоплення влади. Це також означає, що після сьогоднішнього дня Олександр Лукашенко не є законним главою Білорусі. Єдине рішення - вільні і справедливі вибори", - сказала Тіхановська.

Словаччина і Литва не визнали Лукашенко в якості президента

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок в Twitter написав, що Лукашенко несе відповідальність за фальсифікації під час виборів. При цьому глава МЗС Литви Лінас Лінкевічус назвав інавгурацію Лукашенка фарсом.

"Підроблені вибори. Підробка інавгурації. Колишній президент Білорусі не став менш колишнім. Навпаки. Його незаконність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками", - написав Лінкевічус.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Магазини та компанії Мінська оголосили про скорочений робочий день

Зокрема, закривається магазин "5 елемент". Також неробочим днем 23 вересня оголосили в IT-компанії "Rozum Robotics" в зв'язку зі "святковою подією інавгурацією Лукашенка".

Опозиція планує безстрокову акцію протесту

Білоруська опозиція планує провести безстрокову акцію протесту у зв'язку з проведенням таємної інавгурації Лукашенка.

"Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх почати безстрокову акцію непокори", - написав у Telegram член Координаційної ради Павло Латушко.

Білорусів закликають виходити на протести

У Telegram-каналі Nexta оприлюднили повідомлення із закликом громадянам Білорусі виходити о 18:00 на центральні площі своїх міст. При цьому в Мінську повідомляється, що як мінімум двох демонстрантів вже затримали.

У Мінську затримали журналіста ТАСС

У центрі білоруської столиці затримали кореспондента ТАСС Артема Попова. Він працював в Мінську з акредитації. Пізніше стало відомо, що Попова відвезли в Центральне РУВС і незабаром повинні відпустити.

Також в Могильові затримали головного редактора порталу 6tv.by Дмитра Соловйова і еко-активіста Леоніда Платоненка.

До протестів приєдналися мінські студенти

Акція почалася під стінами Мінського державного лінгвістичного університету. На вході в університет чергує міліція. Студенти вийшли з плакатами і співають пісні. До акції приєдналися студенти ФПМІ і Мехмат БДУ.

У Мінську почалися стихійні протести

Люди почали виходити на стихійні акції протесту. Кілька людей зібралися біля статуї зубра в Малинівці. До них підійшли співробітники Омону, після розмови нікого не затримали.

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Центр Мінська перекритий

З ранку центр Мінська був перекритий білоруськими силовиками. Біля Палацу Незалежності помічено скупчення техніки та військових.

Таємна інавгурація Лукашенка

Сьогодні в Мінську відбулася інавгурація Олександр Лукашенко. При цьому про самому заході ніхто не повідомляв. Під час інавгурації Лукашенка вступив на посаду президента, заявивши, що в країні не відбулася "кольорова революція".