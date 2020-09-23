Зеленський назвав наступні кроки на шляху до миру на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Наступними кроками на шляху до миру стане виведення проросійських збройних формувань з Донбасу. А також повернення контролю над держкордоном України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди 75-річчя ООН.

"Наступними кроками на цьому шляху (на шляху до миру, - ред.) мають стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном. І врешті-решт відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - сказав президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за підтримку та допомогу на цьому шляху.

Раніше Зеленський заявив, що Російська Федерація має зробити ключові кроки для досягнення миру на Донбасі.

Зазначимо, посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Зеленський справді намагається досягти миру на Донбасі.