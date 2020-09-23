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Легітимність Лукашенка не визнала Канада

Оттава, Середа 23 вересня 2020 22:00
Легітимність Лукашенка не визнала Канада
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 23 вересня, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що Олександр Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі. Він вважає, що білоруські вибори були сфальсифікованими.

Про це Шампань написав у своєму Twitter.

"Канада засуджує неоголошену інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Йому бракує легітимності як демократично обраному лідерові", - заявив Шампань.

Також він закликав провести вільні та справедливі вибори для народу Білорусі.

"Ми координуємо з міжнародним співтовариством належне реагування", - додав голова відомства.

Відзначимо, що в середу, 23 вересня, Олександр Лукашенко набрав на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську. Водночас Європейський союз і опозиція Білорусі не визнає результатів виборів і вважають їх сфальсифікованими.

Нагадаємо, Польща також приєдналася до країн, які не визнають легітимність Олександра Лукашенка на посаді президента Білорусі.

Крім того, про не легітимність Лукашенка на посаді президента Білорусі заявили Німеччина, Данія та Чехія.

Разом з тим, фарсом і не легітимністю назвали сьогоднішню інавгурацію Лукашенка у Словаччині та Литві.

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