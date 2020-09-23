Польща не визнає легітимність Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Польща приєдналася до країн, які не визнають легітимність Олександра Лукашенка на посаді президента Білорусі. Сьогодні в Мінську пройшла інавгурація Лукашенка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі в Twitter.

"Президент, обраний на недемократичних виборів, не може вважатися легітимним, незалежно від того, чи була присяга дана таємно або офіційно", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в середу, 23 вересня, Олександр Лукашенко набрав на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську. Водночас Європейський союз і опозиція Білорусі не визнає результатів виборів і вважають їх сфальсифікованими.

Нагадаємо, також про не легітимності Лукашенка на посаді президента Білорусі заявили Німеччина, Данія та Чехія.

Крім того, на таємну інавгурацію Лукашенка вже відреагували в МЗС Естонії, де зазначили, що білоруський президент втратив свій мандат.

Додамо, що фарсом і не легітимністю назвали сьогоднішню інавгурацію Лукашенка у Словаччині та Литві.

Раніше міністр закордонних справ України анонсував екстрену нараду для прийняття рішення щодо статусу Лукашенко після інавгурації.