ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хорватія вишле з країни ряд російських дипломатів "у відповідь на жахливі сцени з Бучі"

Новость на русском →
Хорватія, Четвер 07 квітня 2022 04:59
Хорватія вишле з країни ряд російських дипломатів "у відповідь на жахливі сцени з Бучі" Фото: глава МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман (sarajevotimes.com)
Автор: Володимир Костирін

Влада Хорватії вирішила вислати з країни ряд російських дипломатів, наслідуючи приклад інших країн-членів Євросоюзу і НАТО. Рішення Загреба стало реакцією на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Анонсував висилку кількох дипломатів РФ міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман у середу в Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

"Ми зробимо це з солідарності, а також у відповідь на те, що відбувається, на ці жахливі сцени з Бучі та інших областей України", - сказав він.

Чиновник зазначив, що кадри про те, що відбувається зараз в Україні, проти якої веде війну Росія, нагадують місто Вуковар на сході Хорватії, який був майже стертий з лиця землі на початку війни 1991-95 років.

Додамо, що на зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ 30 країн НАТО обговорять подальшу допомогу Україні, в тому числі протитанкову зброю, зенітні комплекси, кіберпідтримку і засоби захисту від хімічних і біологічних загроз. У четвер до них приєднається глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, ряд держав-членів НАТО і ЄС прийняли рішення про висилку деяких російських дипломатів після повідомлень про масові поховання і вбивства цивільних в Бучі, коли там стояли війська РФ.

Так, перед цим про висилку співробітників посольств РФ заявили:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хорватия Дипломатичні відносини Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки