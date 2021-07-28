Хомчак йде у відставку, а Україна отримала третю "бронзу" на Олімпіаді: новини за 27 липня

Руслан Хомчак йде з посади головнокомандуючого Збройними силами України, українські стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук виграли бронзу на Олімпіаді в Токіо, в Києві оновили правила для маршруток. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 27 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Хомчак йде з посади командувача ЗСУ

Руслан Хомчак йде з посади Головнокомандувача Збройними силами України. Хомчак залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського. Він переходить на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено Валерія Залужного. Генерал-майор Залужний у 2018-2019 роках був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

Третя "бронза", олімпійський рекорд Романчука і перемога Світоліної: Підсумки дня на ОІ-2020

Головною подією п'ятого дня Олімпіади для України стало завоювання "бронзи" в командному міксті стрілків Олени Костевич та Олега Омельчука (пістолет 10 метрів). Наші стрілки показали третій результат у кваліфікації і підтвердили його в боротьбі за бронзові медалі.

Головна надія українського плавання Михайло Романчук стартував у кваліфікації на дистанції 800 метрів вільним стилем. Практично всю дистанцію Романчук перебував у групі лідерів, а на останній 100-метрівці збільшив оберти, та так, що встановив новий олімпійський рекорд - 7:41.28. Разом з Романчуком плив ще один українець Сергій Фролов, який також показав результат, що дозволив вийти у фінал - 7:47.67.

Еліна Світоліна знову здобула перемогу у важкому поєдинку проти гречанки Марії Саккарі - - 5:7, 6:3, 6:4. Світоліна повторила свій найкращий виступ на Олімпійських іграх, дійшовши до чвертьфіналу. Детальніше про підсумки чергового дня Олімпіади - в матеріалі РБК-Україна.

Керівництву АРМА оголосили підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів

Правоохоронці оголосили підозру співробітникам Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Мова йде про привласнення 400 тисяч доларів США.

За інформацією правоохоронців, підозрюються т. в.о. глави АРМА, його заступник, начальник управління відомства, два чинні адвокати та громадянин за фактами заволодіння грошовими коштами організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Встановлено, що посадовці АРМА, особи, які здійснюють адвокатську діяльність, та громадянин протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи майже 400 тисяч доларів речових доказів.

На хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух

На заході Німеччини в Леверкузені прогримів потужний вибух. Він стався на території хіміко-фармацевтичного заводу Bayer, вибухову хмару було видно за кілька кілометрів.

В результаті вибуху і пожежі загинули двоє людей. Рятувальники продовжують пошуки п'ятьох співробітників підприємства, які зникли безвісти. Також постраждав 31 співробітник підприємства, причому один з них знаходиться в смертельній небезпеці.

Пожежа на острові Хортиця: не виключений підпал

Вдень 27 липня на острові Хортиця в лісовому масиві спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 1 гектара, заявили в поліції. Співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати загоряння протягом години.

Директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко заявив, що, ймовірно, пожежа в лісах заповідника виникла через підпал. За його словами, було кілька місць загоряння.

Вокаліст "Грін Грей" висловився про українську мову і потрапив в скандал: "нас намагаються стерти"

Група "Грін Грей", яка була на піку популярності в 90-их, обурилася тим, що її намагаються стерти з історії України. Все через те, що пісні колективу російською мовою.

Як виявилося, спочатку музикантів запросили виступити на концерті в Олімпійському, приуроченому до 30-річчя Незалежності України, але потім їм повідомили, що "вони не вписуються в концепцію" свята. Яценко зазначив, що всі досягнення групи були під прапором України й музикантам дуже прикро.

Душила та била головою об кушетку: стоматолога з рівного, яка знущалася над дітьми, позбавили ліцензії

Стоматолого з Рівного, яка била дітей-пацієнтів, позбавили ліцензії. Так, під час досудового розслідування встановили, що стоматолог як ФОП порушувала вимоги законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Раніше повідомлялося, що скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати, і в мережі нещодавно показали відповідні фотодокази.

Аномальна спека і нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами по клімату

Людство в найближчі десятиліття зіткнеться з новими рекордами температур, а періоди аномальної спеки стануть більш інтенсивними та тривалими. Зростання температур на землі буде інтенсивно прискорюватися, якщо не будуть вжиті заходи щодо скорочення викидів парникових газів.

Вчені відзначають, що прискорене зростання температур на землі фактично гарантує, що людству в наступні десятиліття доведеться мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.

Без музики і з кондиціонером: У Києві оновили правила для маршруток

Київська міська державна адміністрація (КМДА) підписала договір з переможцем конкурсу на пасажирські перевезення в столиці. Документ посилює контроль над перевізниками і вводить ряд вимог до оснащення маршруток.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що в договорі велика частина "формальних пунктів" замінена на реальні. Як приклад він навів існуючу раніше вимогу про наявність кондиціонера в салоні маршрутки, яке виконувалося формально. Крім того, договір передбачає ще ряд змін

В Україну насуваються грози і шквали: у яких областях завтра чекати негоди

Завтра, 28 липня у низці областей України зіпсуються погодні умови. Синоптики прогнозують грози, град та шквали.

Зокрема, завтра у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, а вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях очікуються грози Також вдень в окремих районах прогнозуються град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Рятувальники оголосили I рівень небезпечності - жовтий.