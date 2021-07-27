Хомчак йде з посади командувача ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова .

"У відставку йде Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі і професіоналізму Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо, а бачимо конфлікти", - заявив Никифоров.

Зазначимо, що Руслан Хомчак - генерал-полковник Збройних сил України, екс-начальник Генерального штабу ЗСУ. Служить у Збройних силах України з 1993 року. Протягом семи років служив у 24-й окремій механізованій бригаді в Яворів у Львівській області, куди після закінчення Національної академії оборони України повернувся начальником штабу.