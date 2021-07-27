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Хомчак йде з посади командувача ЗСУ

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Вівторок 27 липня 2021 18:23
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ Фото: головнокомандувач збройними силами України Руслан Хомчак (Віталій Носач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Руслан Хомчак йде з посади Головнокомандувача Збройними силами України. Хомчак залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова.

"У відставку йде Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі і професіоналізму Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо, а бачимо конфлікти", - заявив Никифоров.

Зазначимо, що Руслан Хомчак - генерал-полковник Збройних сил України, екс-начальник Генерального штабу ЗСУ. Служить у Збройних силах України з 1993 року. Протягом семи років служив у 24-й окремій механізованій бригаді в Яворів у Львівській області, куди після закінчення Національної академії оборони України повернувся начальником штабу.

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року Зеленський призначив Хомчака Головнокомандувачем Збройними силами України.

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Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
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