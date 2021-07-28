Хомчак уходит в отставку, а Украина получила третью "бронзу" на Олимпиаде: новости за 27 июля

Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио, в Киеве обновили правила для маршруток. Подробнее о том, что произошло во вторник, 27 июля - в материале РБК-Украина.

Хомчак уходит с должности командующего ВСУ

Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского. Он переходит на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Валерий Залужный. Генерал-майор Залужный в 2018-2019 годах был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.

Третья "бронза", олимпийский рекорд Романчука и победа Свитолиной: итоги дня на ОИ-2020

Главным событием пятого дня Олимпиады для Украины стало завоевание "бронзы" в командном миксте стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука (пистолет 10 метров). Наши стрелки показали третий результат в квалификации и подтвердили его в борьбе за бронзовые медали.

Главная надежда украинского плавания Михаил Романчук стартовал в квалификации на дистанции 800 метров вольным стилем. Практически всю дистанцию Романчук находился в группе лидеров, а на последней 100-метровке увеличил обороты, да так, что установил новый олимпийский рекорд - 7:41.28. Вместе с Романчуком плыл еще один украинец Сергей Фролов, который также показал результат, позволивший выйти в финал - 7:47.67.

Элина Свитолина снова одержала победу в тяжелом поединке против гречанки Марии Саккаре - 5:7, 6:3, 6:4. Таким образом Свитолина повторила свое лучшее выступление на Олимпийских играх, дойдя до четвертьфинала. Подробнее об итогах очередного дня Олимпиады - в материале РБК-Украина.

Руководству АРМА объявили подозрение в присвоении более 400 тысяч долларов

Правоохранители объявили подозрение сотрудникам Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Речь идет о присвоении 400 тысяч долларов США.

По информации правоохранителей, подозреваются врио главы АРМА, его заместитель, начальник управления ведомства, два действующих адвоката и гражданин по фактам завладения денежными средствами организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Установлено, что должностные лица АРМА, лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, и гражданин в течение ноября-декабря 2020 года завладели почти 400 тысяч долларов вещественных доказательств.

На химзаводе в Германии произошел мощный взрыв

На западе Германии в Леверкузене прогремел мощный взрыв. Он произошел на территории химико-фармацевтического завода Bayer, взрывное облако было видно за несколько километров.

При взрыве и пожаре погибли двое людей. Спасатели продолжают поиски пятерых сотрудников предприятия, которые пропали без вести. Также пострадал 31 сотрудник предприятия, причем один из них находится в смертельной опасности.

Пожар на Хортице: не исключен поджег

Днем 27 июля на острове Хортица в лесном массиве вспыхнул пожар. Огонь охватил около 1 гектара, заявили в полиции. Cотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать возгорание в течение часа.

Директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что, скорее всего, пожар в лесах заповедника возник из-за поджога. По его словам, было несколько мест возгорания.

Вокалист "Грин Грей" высказался об украинском языке и попал в скандал: "нас пытаются стереть"

Группа "Грин Грей", которая была на пике популярности в 90-ых, возмутилась тем, что ее пытаются стереть из истории Украины. Все из-за того, что песни коллектива на русском языке. Об этом написал гитарист и солист группы Андрей Яценко на своей Facebook-странице.

Как оказалось, изначально музыкантов пригласили выступить на концерте в Олимпийском, приуроченном к 30-летию Независимости Украины, но потом им сообщили, что "они не вписываются в концепцию" праздника. Яценко отметид, что все достижения группы были под флагом Украины и музыкантам очень обидно.

Душила и била головой об кушетку: стоматолога из Ровно, которая издевалась над детьми, лишили лицензии

Стоматолога из Ровно, которая избивала детей-пациентов, лишили лицензии. Так, во время досудебного расследования установили, что стоматолог как ФЛП нарушала требования законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Ранее сообщалось, что скандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать и в сети недавно показали соответствующие фотодоказательства.

Аномальная жара и новые рекорды температур: ученые напугали прогнозами по климату

Человечество в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами температур, а периоды аномальной жары станут более интенсивными и продолжительными. Рост температур на Земле будет интенсивно ускоряться, если не будут приняты меры по сокращению выбросов парниковых газов.

Ученые отмечают, что ускоренный рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в следующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары.

Без музыки и с кондиционером: в Киеве обновили правила для маршруток

Киевская городская государственная администрация (КГГА) подписала договор с победителем конкурса на пассажирские перевозки в столице. Документ усиливает контроль над перевозчиками и вводит ряд требований к оснащению маршруток.

Заместитель главы КГГА Константин Усов отметил, что в договоре большая часть "формальных пунктов" заменена на реальные. В качестве примера он привел существовавшее ранее требование о наличии кондиционера в салоне маршрутки, которое выполнялось формально. Кроме того, договор предусматривает еще ряд изменений.

В Украину надвигаются грозы и шквалы: в каких областях завтра ждать непогоды

28 июля в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

В частности, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, а днем и в Полтавской и Кировоградской областях ожидаются грозы Также днем в отдельных районах прогнозируются град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Спасатели объявили I уровень опасности – желтый.