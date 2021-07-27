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Зросла кількість жертв вибуху і пожежі на хімзаводі в Німеччині

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Леверкузен, Вівторок 27 липня 2021 20:52
Зросла кількість жертв вибуху і пожежі на хімзаводі в Німеччині Фото: у Німеччині зросла кількість загиблих в результаті вибуху на хімзаводі (twitter.com/MichaWiese)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість загиблих під час вибуху і пожежі на найбільшому в Європі хімічному заводі, який знаходиться в німецькому Леверкузені, зросла до двох осіб. Рятувальники продовжують пошуки п'ятьох співробітників підприємства, які зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.

"Сумна впевненість в ході рятувальних робіт: в результаті вибуху загинула ще одна людина", - повідомили в компанії.

Там зазначили, що в результаті вибуху і пожежі, що послідувала за ним, постраждав 31 співробітник підприємства. "Один з них знаходиться в смертельній небезпеці", - уточнили в пресслужбі.

П'ятеро співробітників як і раніше вважаються зниклими безвісти. Їх пошуки тривають.

Нагадавши, раніше повідомлялося про одного загиблого і двох постраждалих в результаті вибуху в Німеччині.

РБК-Україна сьогодні писало, що на хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух.

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