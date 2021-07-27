Третя "бронза", олімпійський рекорд Романчука і перемога Світоліної: Підсумки дня на ОІ-2020

П'ятий день Олімпійських ігор у Токіо подарував Україні третю бронзову медаль. Також український плавець Михайло Романчук у кваліфікації встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Головною подією п'ятого дня Олімпіади для України стало завоювання "бронзи" в командному міксті Стрільців Олени Костевич та Олега Омельчука (пістолет 10 метрів). Наші стрілки показали третій результат у кваліфікації і підтвердили його в боротьбі за бронзові медалі. Наші стрілки набрали 16 очок, тоді як Сербська пара - Зорана Арунович і Дамір Мікец - 12.

Олена Костевич: "ця нагорода для нас з Олегом на вагу" золота «https://t.co/KXB5onAvrf pic.twitter.com/kjgr8NZlbs - НОК України (@OlympicUA) July 27, 2021

Своїм виступом Костевич і Омельчук заслужили привітання і від президента Володимира Зеленського.

"Ще одна медаль від України спортсменів на Олімпіаді! Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам натхнення і нових перемог", - написав у Twitter Зеленський.

Іще одна медаль від спортсменів на Олімпіаді @Tokyo2020! Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам наснаги та нових перемог! pic.twitter.com/spLgzIhaVn - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2021

Для Омельчука ця медаль стала дебютною на Олімпіадах. А ось для Костевич - вже четвертою. Раніше вона завойовувала "золото" Афін-2004 (пістолет 10 м), а також дві "бронзи" в Лондоні-2012 (пістолет 10 м і пістолет 25 м).

Костевич зняла прокляття прапороносців

За всю історію незалежності України жоден із прапороносців не міг виграти медаль на тій Олімпіаді, де ніс жовто-синій прапор. До цього прапороносцями на літніх Іграх України були Сергій Бубка, Євген Браславець, Денис Силантьєв, Яна Клочкова, Роман Гонтюк та Микола Мільчев. Всі вони до тих олімпіад, де несли український прапор, мали медалі ОІ.

На Іграх в Токіо в України було відразу два прапороносці - Олена Костевич і Богдан Нікішин. Останній-фехтувальник шабліст, поступився в першій же своїй сутичці в Токіо, а ось Костевич не приємну традицію зламала і таки взяла медаль ОІ-2020.

"Говорили, що прапороносець не може отримати медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала велику честь нести прапор своєї держави і щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", - повідомила після завоювання медалі Костевич.

Олімпійський рекорд Романчука в плаванні

Головна надія українського плавання Михайло Романчук стартував сьогодні у кваліфікації на дистанції 800 метрів вільним стилем. Практично всю дистанцію Романчук перебував у групі лідерів, а на останній 100-метрівці збільшив оберти, та так, що встановив новий олімпійський рекорд - 7:41.28. Разом з Романчуком плив ще один українець Сергій Фролов, який також показав результат, що дозволив вийти у фінал - 7:47.67.

Фінальний заплив, який може подарувати Україні ще одну медаль, відбудеться 29 липня о 4:30 за Києвом.

Також сьогодні на 100 метрах вільним стилем намагався пробитися у фінал ще один українець Сергій Шевцов, але його результату в 49.55 секунд для цього не вистачило.

Теніс

Еліна Світоліна (4-й посів Олімпіади в Токіо) знову здобула перемогу у важкому поєдинку проти гречанки Марії Саккарі (14-й посів) - 5:7, 6:3, 6:4. Цей поєдинок став четвертим за три дні для українки (три в одиночному розряді і один в парному). При цьому в одиночці всі матчі тривали три сети, а сумарно вона провела на корті в цих поєдинках 8 годин і 5 хвилин.

Таким чином Світоліна повторила свій найкращий виступ на Олімпійських іграх, дійшовши до чвертьфіналу. Завтра перша ракетка України може поліпшити свій результат, якщо обіграє не сіяну італійку Камілу Джорджі. Поєдинок відбудеться завтра о 5:00 по Києву.

Еліна Світоліна-у чвертьфіналі Олімпіади!!!



Лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна у надскладному матчі проти представниці Греції Марії Саккарі зуміла вирвати перемогу і вийти до чвертьфіналу Олімпійських ігор в Токіо. Рахунок 5:7; 6:3; 6:4. pic.twitter.com/crYExBLQS9 - НОК України (@OlympicUA) July 27, 2021

Бокс

Єдина представниця України в жіночому боксі Ганна Лисенко у ваговій категорії 64-69 кг стартувала на Олімпіаді з 1/16 фіналу. Тут вона впевнено здобула перемогу над марокканкою Умаймі Бель Абіб - 5:0. В 1/8 фіналу Лисенко боксуватиме 30 липня проти представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі.

Фото: Анна Лисенко (Getty Images)

Гребний слалом

Українка Вікторія Ус змогла пробитися у фінал змагань на каяках. Однак у фінальному запливі поборотися за медалі не вийшло - 8-й результат при 10 учасниках.

Велоспорт

Яна Біломоїда в маунтінбайку також показала восьмий результат у загальному заліку. Це найкращий результат українки в кар'єрі-до цього були 13-е місце в Лондоні-2012 і 9-е в Ріо-2016. Крім цього, даний результат є рекордним для України.

Бадмінтон

Україна втратила єдиного бадмінтоніста в чоловічому турнірі. Артем Почтарьов поступився і в другому матчі групової стадії - тепер французу Брісу Леверді 0:2 (10:21, 8:21).

За підсумками п'ятого дня Олімпіади Україна має три медалі - всі бронзові. У командному заліку "жовто-сині" посідають 47 місце, при цьому за загальною кількістю медалей - 15-те.

Колаж РБК-Україна

Лідирує в рейтингу Японія з 10" золотими " медалями. Найбільше медалей завоювали представники США-25 (9 золотих).