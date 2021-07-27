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Хомчак залишиться в керівництві країни. На Банковій назвали його нову посаду

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Вівторок 27 липня 2021 18:43
Хомчак залишиться в керівництві країни. На Банковій назвали його нову посаду Фото: екс-головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Руслан Хомчак, який йде з посади головнокомандувача Збройних сил України, залишиться при владі. Він переходить на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова.

"Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО", - заявив Никифоров.

Раніше повідомлялося, що Хочак залишає посаду головнокомандувача ЗСУ за рішенням Володимира Зеленського.

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року Зеленський призначив Хомчака Головнокомандувачем Збройними силами України.

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РНБО Збройні сили України
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Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
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