На острові Хортиця сталася масштабна пожежа. Гасіння ускладнює сильний вітер

На території Національного заповідника Хортиця (Запоріжжя) сталася масштабна пожежа. Вже вигоріло близько 10 гектарів лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заповідника у Facebook.

Відомо, що горить сосновий ліс поблизу станції Січ та балки Генералка.

"На місце терміново виїхала Добровільна пожежна дружина заповідника, наші співробітники, навіть жінки, працівники ONUR, 3, 2, 5, 1 і 7 пожежні частини Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, працює 10 одиниць техніки. Роботу ускладнює сильний вітер. Наразі пожежу вдається локалізувати", - йдеться в повідомленні.

Допускають, що причиною загорання може бути як халатність, так і цілеспрямований підпал.

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко у своєму Facebook повідомив, що станом на 15:30 розповсюдження пожежі зупинили.

"Дякуючи нашим вогнеборцям ДСНС та дпд Хортиця Національний заповідник - National Reserve Khortytsya пожежа локалізована та зупинена!", - написав він у коментарях до своєї публікації.

Фото: місце пожежі (facebook.com/maksim.ostapenko)