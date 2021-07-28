Пожежа на Хортиці: директор заповідника назвав ймовірною версію про підпал

Директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко заявив, що, ймовірно, пожежа в лісах заповідника виникла через підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, було кілька місць загоряння. "Тому, найімовірніше, йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь і вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватися", - заявив Остапенко.