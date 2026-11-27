Хакеры сломали флагманскую облачную платформу Военно-воздушных сил США Cloud One - это поставило под угрозу значительный массив тактических, кадровых и логистических данных.

Вмешательство было обнаружено в течение последнего месяца во время работ по обновлению системы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как обнаружили атаку и до чего добрались хакеры?

По данным двух источников, несанкционированное вмешательство в платформу Cloud One было обнаружено во время ее обновления. Личности хакеров, полный масштаб атаки и возможное похищение данных пока не установлены. К оценке последствий инцидента уже привлекли киберкомандование США.

Один из источников сообщил, что злоумышленники воспользовались уязвимостью программного обеспечения для доступа к плоскости управления Cloud One.

Этот уровень собеседник сравнил с "универсальным пультом": теоретически он позволяет проверять оперативное состояние военных самолетов или отслеживать перемещение. Однако доподлинно неизвестно, получили ли хакеры доступ к этим возможностям и использовали ли их.

В ВВС США отказались комментировать состояние защиты, уязвимости и операционный статус конкретных сетей и систем. В ведомстве заявили, что постоянно принимают меры по защите информации и своих возможностей.

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Какие системы работают на платформе Cloud One?

Cloud One запустили в 2017 году. Платформа объединяет облачные ресурсы четырех операторов - Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet - и обеспечивает работу десятков военных приложений. Среди них - системы управления кадровыми данными, выплатами, логистикой и техническим обслуживанием.

На платформе также работают:

Облачная система командования и управления, собирающая данные радаров ПВО и другие потоки информации из всей Северной Америки.

Интегрированная система боевых боеприпасов, отслеживающая бомбы и ракеты на более чем 200 объектах ВВС США по всему миру.

До 2025 года основным подрядчиком Cloud One была компания SAIC. Тогда ее заменила Leidos. Обе компании тоже пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.

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Какие перебои повлекла атака?

После обнаружения кибератаки работу с Cloud One ограничили, что привело к ряду перебоев:

Приостановлен перенос внутренних приложений на Cloud One/

Заблокировано обновление программ, уже работающих в облаке. Поэтому персонал не может устанавливать исправления.

Части пользователей отменили права администратора.

Примечательно, что правительство США уже преодолевает по меньшей мере шесть других недавно раскрытых киберинцидентов.

Среди них - два злома в ФБР, предварительная утечка данных Пентагона, похищение кадровой информации Министерства внутренней безопасности, вмешательство в работу по меньшей мере двух разведывательных ведомств и атака на Министерство финансов.