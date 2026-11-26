Сервис 1Password сообщил о кибератаке, во время которой злоумышленники получили доступ к части бэкенд-систем и исходному коду, скомпрометированному на GitHub-аккаунте работника.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на блог 1Password .

Как произошел излом и какие данные пострадали?

Еще 19 ноября компания 1Password начала расследование после обнаружения признаков того, что злоумышленники получили доступ к корпоративному GitHub-аккаунту одного из сотрудников.

Хакеры смогли просмотреть исходный код и внедрить вредоносный код в бэкенд-сервисы компании. Это позволило им загрузить административные данные части пользователей.



Среди похищенных данных были:

имена и адреса электронной почты, которые пользователи используют для входа в 1Password;

идентификаторы аккаунтов и пользователей, а также даты создания аккаунтов и последнего входа;

публичные ключи, параметры протокола Secure Remote Password и другие несекретные метаданные внутренней архитектуры;

токены в отдельных электронных письмах с приглашениями, настройкой доступа и восстановлением аккаунтов.

Злоумышленники также скопировали исходный код из частных репозиториев и получили доступ к системе CI/CD, в которой хранятся корпоративные секреты, связанные с цифровой инфраструктурой.

В 1Password подчеркивают: исходный код не содержит пользовательских тайн.

Токены из писем-приглашений и сообщений о восстановлении аккаунта сами по себе не дают доступа к аккаунту: для завершения процедуры требуется вход через SSO или код подтверждения, отправленный на зарегистрированную электронную почту.

Что не пострадало и какие меры приняли?

По данным компании, инцидент не задел хранилища пользователей и их содержимое, ключи защиты хранилищ, ключи восстановления аккаунтов, а также приложения 1Password и расширения для браузера.

В 1Password подчеркнули, что компания не хранит пароли аккаунтов и секретные ключи пользователей и не имеет доступа к ним. Поэтому пользователям не нужно изменять настройки своих аккаунтов .

Компания выключила скомпрометированный GitHub-аккаунт, отозвала похищенный токен и убрала доступы, созданные злоумышленниками . Также были изменены или отозваны все внутренние учетные данные, которые могли оказаться под угрозой.

Кроме того, 1Password увеличила коды в письмах с приглашениями и восстановлением аккаунтов с 6 цифр до 10 буквенно-цифровых символов.

Компания также усилила контроль над GitHub, CI/CD и конечными устройствами, добавила новые правила для обнаружения подобных атак и проверила, не были ли захвачены аккаунты пользователей или использованы разоблаченные токены для настройки доступа.

Примечательно, что к расследованию также были привлечены независимые эксперты по кибербезопасности.

В компании призывают пользователей быть осторожными с фишинговыми письмами, сообщениями и звонками от имени 1Password, особенно если они касаются приглашений или возобновления доступа.

Сервис напоминает, что никогда не просит пароль аккаунта или секретный ключ вне официального приложения или сайта.