Хакеры слили данные более 41 тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности США
Хакерская группировка "Департамент мира" обнародовала базу данных более 41 тысяч должностных лиц Министерства внутренней безопасности США. Среди них - сотрудники иммиграционной службы ICE и пограничной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Базу обнародовали поздно вечером 28 октября на сайте Distributed Denial of Secrets, некоммерческой организации, публикующей утечки данных. В ней, по данным CNBC, есть имена сотрудников, их подразделения, должности, телефонные номера, электронные адреса и даже непосредственные руководители. Базой можно использовать через поиск.
Утечка затронула работников:
- иммиграционной и таможенной службы ICE;
- службы гражданства и иммиграции;
- таможенной и пограничной службы;
- центральный аппарат министерства.
Хакеры утверждают, что получили данные через сервис единственного входа Okta, которым пользуется министерство. В самой компании Okta заявили, что их системы защищены и доказательств взлома нет.
В Министерстве внутренней безопасности изданию The Washington Post подтвердили, что знают о возможной утечке и быстро работают над ситуацией.
Хакеры объяснили, что действовали в ответ на заявление главы министерства Маркуэйна Малина. 17 июля он якобы пообещал, что ICE "ужесточит давление на улицах", увеличив количество арестов мигрантов и проверок на дорогах.
В ходе второй каденции президента Дональда Трампа миграционная служба ICE резко усилила аресты и депортации. Это вызвало волну критики, ведь агенты неоднократно фиксировались на видео во время применения силы к людям.
Более жесткая миграционная политика затронула и иностранцев, легально находящихся в США. В августе профсоюзы и правозащитные организации обжаловали в суде новые правила сроков действия виз для иностранных студентов, ученых и журналистов. Истцы считают, что изменения создадут серьезные проблемы университетам, студентам и медиа и просят суд в Массачусетсе заблокировать их.