Хакеры слили данные более 41 тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности США

Хакерская группировка "Департамент мира" обнародовала базу данных более 41 тысяч должностных лиц Министерства внутренней безопасности США. Среди них - сотрудники иммиграционной службы ICE и пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Базу обнародовали поздно вечером 28 октября на сайте Distributed Denial of Secrets, некоммерческой организации, публикующей утечки данных. В ней, по данным CNBC, есть имена сотрудников, их подразделения, должности, телефонные номера, электронные адреса и даже непосредственные руководители. Базой можно использовать через поиск.

Утечка затронула работников:

иммиграционной и таможенной службы ICE;

службы гражданства и иммиграции;

таможенной и пограничной службы;

центральный аппарат министерства.

Хакеры утверждают, что получили данные через сервис единственного входа Okta, которым пользуется министерство. В самой компании Okta заявили, что их системы защищены и доказательств взлома нет.

В Министерстве внутренней безопасности изданию The Washington Post подтвердили, что знают о возможной утечке и быстро работают над ситуацией.

Хакеры объяснили, что действовали в ответ на заявление главы министерства Маркуэйна Малина. 17 июля он якобы пообещал, что ICE "ужесточит давление на улицах", увеличив количество арестов мигрантов и проверок на дорогах.