Российские спецслужбы разворачивают агентурные сети в странах ЕС через Telegram, WhatsApp и Discord - только с начала 2026 года на платформе появилось более 20 миллионов объявлений о легком заработке.

Как россияне маскируют вербовку в Discord и мессенджерах?

На фоне усиления санкционного и дипломатического давления на Россию и более активной поддержки Украины со стороны Европы российские спецслужбы ищут новых агентов в странах ЕС.

Их пытаются привлечь к шпионажу и диверсиям, в частности, на территории Центральной и Восточной Европы и стран Балтии.

Для вербовки используют Telegram, WhatsApp и Discord.

С начала 2026 года на последней платформе было опубликовано более 20 миллионов объявлений, замаскированных под предложения легкой работы с быстрым заработком.

Большинство сообщений размещали с одноразовых аккаунтов, зарегистрированных на номера телефонов Индии, Ирана и ряда стран Ближнего Востока.

Читайте больше: Слив данных ФСБ или полная блокировка: РФ поставила ультиматум Apple и Microsoft

Кого ищут вербовщики и сколько платят?

В первую очередь вербовщики нацеливаются на финансово уязвимых людей: местных жителей, беженцев и мигрантов.

Особое внимание уделяют молодежи от 18 до 25 лет, а также сторонникам радикальных, популистских, пацифистских и этнических движений.

За выполнение задач обещают от 1500 до 3000 долларов. Вознаграждение переводится в криптовалюте или через банковские счета посредников - после подтверждения проделанной работы.

Не пропустите: Удары ВСУ по дата-центрам обострили дефицит в РФ: бизнес ищет серверы за границей

Какие объекты интересуют российские спецслужбы в ЕС?

Привлеченные исполнители используют для сбора информации о стратегически важных объектах в странах Евросоюза. Среди основных целей:

военная техника и базы НАТО;

энергетическая инфраструктура;

башни мобильной связи;

предприятия оборонно-промышленного комплекса и других стратегических объектов.

Ранее мы информировали, что российские пранкеры обманули трех топовых сотрудников OpenAI по вопросам национальной безопасности. В ходе разговора они обсудили военную поддержку Украины и планы компании.

Преступники выдали себя за главу Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, проведя 17-минутный видеоразговор, запись которого впоследствии была опубликована на платформе Rumble.