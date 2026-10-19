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Claude раскрыл тайну АНБ за 30 минут: как ИИ разгадал 25-летнюю загадку

17:33 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Claude раскрыл тайну АНБ за 30 минут: как ИИ разгадал 25-летнюю загадку Claude разгадал 25-летнюю тайну шифрования АНБ (коллаж: РБК-Украина)
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Claude чза 30 минут разгадал 25-летнюю криптографическую загадку. ИИ выяснил, как АНБ США генерировало исходные данные для пяти популярных эллиптических кривых из стандарта NIST.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CyberPress.

Прим. ред .: NIST (National Institute of Standards and Technology, Национальный институт стандартов и технологий США) - это федеральное агентство США, разрабатывающее технические стандарты, рекомендации и инструкции в сферах науки, технологий и кибербезопасности.

25 лет догадок и реальный алгоритм

В 2000 году NIST создал стандарт цифровой подписи FIPS 186-2. В нем использовались опубликованные исходные данные (сиды) для эллиптических кривых, однако их точное происхождение оставалось неизвестным.

Это вызывало опасение, что АНБ могло намеренно повлиять на выбор кривых для создания скрытых уязвимостей.

Долгое время считалось, что исходные данные могли быть хешами шутливых английских фраз.

Однако Claude установил, что на самом деле их генерировали с помощью обычного псевдослучайного генератора чисел C, использовавшего системные временные отметки Unix.

Модель также обнаружила связь между параметрами пяти кривых - P-192, P-224, P-256, P-384 и P-521 - и устаревшим генератором lrand48, который использовали в библиотеках C в 1990-х годах.

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Как ИИ разгадал криптографический код?

Вместо перебора случайных английских фраз Claude проанализировал ПО, которым пользовались в 1990-х годах, и проверил 34 комбинации генераторов и фрагментов данных.

Для бинарных кривых модель показала характерную закономерность: первые биты чисел систематически были нулевыми, что соответствовало 31-битному выводу генератора lrand48.

Для более сложных кривых Claude применил алгоритм Ленстры-Ловаса, помогающий находить скрытые закономерности в наборах чисел.

Так модель установила, что исходные значения генерировались между маем 1997 года и апрелем 1998 года: например, нужное значение для P-256 нашлось в последовательности, запущенной 16 августа 1997 года.

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Значение открытия

В компании Anthropic отмечают, что это открытие является "исторической реконструкцией, а не изломом криптографии". Исследование не раскрывает частные ключи и не создает новых угроз для алгоритма цифровой подписи ECDSA.

Воспроизведение математической логики АНБ снижает обеспокоенность наличием умышленных бэкдоров в стандартах.

Благодаря этому открытию Anthropic получила благотворительное вознаграждение в размере 36 864 доллара, организованное криптографом Филиппо Вальсордой.

Все средства будут переданы организации Internet Security Research Group.

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