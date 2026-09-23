Хакеры ShinyHunters заявили о взломе системы ФБР и похищении данных ее сотрудников

Хакерская группировка ShinyHunters заявила, что получила доступ к системам Федерального бюро расследований США (ФБР) и похитила данные тысяч его сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителей ShinyHunters, они якобы получили информацию о сотрудниках ФБР, бывших работниках ведомства, а также кандидатах на работу.

Хакеры утверждают, что их целью стал сайт FBIJobs.gov, по которому ФБР публикует вакансии и принимает заявки от кандидатов.

Группа заявила, что совершила атаку после того, как в мае 2026 года ФБР обнародовало информацию о методах работы ShinyHunters.

В то же время, полный масштаб возможной атаки пока остается неизвестным. ФБР не предоставило Reuters немедленного комментария по заявлениям хакеров.

Журналистам удалось частично проверить обнародованные хакерами данные: было обнаружено девять совпадений с реальными людьми. В то же время, это не подтверждает, что информация была похищена непосредственно из систем ФБР.

Ранее 404 Media сообщило, что получило образец базы примерно из 5 тысяч записей. В ней, по утверждению издания, содержатся имена, адреса и номера телефонов, а также информация о супругах некоторых сотрудников.

Таким образом, подтвержден только факт заявления ShinyHunters об атаке и наличии образца данных, который хакеры связывают с ФБР. Независимого подтверждения того, что группировка действительно получила доступ ко всем заявленным им данным, нет.