Киберпреступники начали использовать ИИ для автоматизации атак - теперь их могут проводить гораздо быстрее и в больших масштабах. В Google предупреждают: злоумышленники уже создают целые команды ИИ-помощников, способных самостоятельно выполнять разные этапы эксплойтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Google Threat Intelligence Group .

Автономные агенты и скорость атак

В Google отмечают: преступники отказываются от ручных запросов к нейросетям. Они используют открытые системы для тестирования безопасности типа ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, HexStrike AI и PentAGI.

Эти инструменты объединяют ИИ с десятками утилит для киберразведки, автоматизируя весь процесс вторжения.

Такие инструменты используют как финансово мотивированные хакеры, так и группировки, связанные с правительствами отдельных стран, в частности, Китая.

Так, систему CAIRN обнаружили во время кибератак на американские аэрокосмические компании, а модифицированную версию PentAGI применяли против организаций в Азии.

Из-за высокой скорости работы такие системы оставляют заметные цифровые следы, однако их возможности постепенно растут, и это создает для разработчиков немало проблем.

Автоматический поиск уязвимостей

ИИ теперь помогает хакерам быстро анализировать чужой код до и после выхода обновлений. Это позволяет мгновенно находить исправленные ошибки, создавать эксплойты и атаковать незащищенные серверы до того, как администраторы установят патчи.

В отчете отмечается, что с января по август 2026 количество использованных уязвимостей возросло почти вдвое.

Специалисты GTIG впервые обнаружили на открытом сервере автономную систему exploit_agent, которая самостоятельно анализировала код веб-приложений, писала эксплойты и запускала их против французских медиа, развлекательных и образовательных сайтов.

В августе хакеры использовали две уязвимости нулевого дня в серверах PaperCut. С помощью ИИ массовую атаку на сотни компаний запустили уже через 4 дня после раскрытия информации, а получение прав администратора домена заняло считанные минуты.

В то же время возросло количество нерабочих эксплойтов, созданных с помощью нейросетей, что заставляет специалистов по безопасности тратить время на их проверку.

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Пропаганда и ботофермы под ключ

Государственные структуры и сети политической монетизации полностью интегрировали ИИ в свои операции. Языковые модели помогают создавать реалистичные профили, генерировать контент и автоматизировать продвижение.

В августе расследователи разоблачили платформу для информационных операций, нацеленную на Европу и Ближний Восток.

Система имитировала местные диалекты с намеренными ошибками, а для фото генерировала искусственные дефекты камеры, чтобы обойти защиту соцсетей.

Другой подрядчик разрабатывал софт для управления более чем 100 000 фейковых аккаунтов через облачные фермы виртуальных смартфонов. Нейросети заранее "прогревали" новые профили, имитируя поведение обычных пользователей, перед началом политической агитации.

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Кража ресурсов ИИ и подпольный рынок

Из-за высокой стоимости вычислений хакеры начали массово воровать корпоративные учетные данные и API-ключи для бесплатного пользования облачными ресурсами - эта схема получила название LLMJacking .

В отдельных случаях убытки компаний превышали 100 000 долларов в день, а в общей сложности достигали 1 миллиона долларов.

Полученные доступы преступники монетизируют через подпольные платформы LLM Mixers. На теневых форумах в даркнете продают доступ к передовым и сломанным моделям без цензуры по цене от 0,10 до 25 долларов за миллион токенов.