Хакери зламали флагманську хмарну платформу Військово-повітряних сил США Cloud One - це поставило під загрозу значний масив тактичних, кадрових і логістичних даних.

Втручання виявили протягом останнього місяця під час робіт з оновлення системи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як виявили атаку та до чого дісталися хакери?

За даними двох джерел, несанкціоноване втручання в платформу Cloud One виявили під час її оновлення. Особистості хакерів, повний масштаб атаки та можливе викрадення даних наразі не встановлені. До оцінки наслідків інциденту вже залучили Кіберкомандування США.

Одне із джерел повідомило, що зловмисники скористалися вразливістю програмного забезпечення, щоб отримати доступ до площини керування Cloud One.

Цей рівень співрозмовник порівняв з "універсальним пультом": теоретично він дає змогу перевіряти оперативний стан військових літаків або відстежувати переміщення . Однак достеменно невідомо, чи отримали хакери доступ до цих можливостей і чи використовували їх.

У ВПС США відмовилися коментувати стан захисту, вразливості та операційний статус конкретних мереж і систем. У відомстві заявили, що постійно вживають заходів для захисту інформації та своїх спроможностей.

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Які системи працюють на платформі Cloud One?

Cloud One запустили у 2017 році. Платформа об'єднує хмарні ресурси чотирьох операторів - Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet - і забезпечує роботу десятків військових додатків. Серед них - системи управління кадровими даними, виплатами, логістикою та технічним обслуговуванням.

На платформі також працюють:

Хмарна система командування та управління, яка збирає дані радарів ППО та інші потоки інформації з усієї Північної Америки.

Інтегрована система бойових боєприпасів, що відстежує бомби й ракети на понад 200 об'єктах ВПС США по всьому світу.

До 2025 року головним підрядником Cloud One була компанія SAIC. Тоді її замінила Leidos. Обидві компанії теж поки не надали коментарів щодо інциденту.

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Які перебої спричинила атака?

Після виявлення кібератаки роботу з Cloud One обмежили, що призвело до низки перебоїв:

Призупинено перенесення внутрішніх додатків на Cloud One.

Заблоковано оновлення програм, які вже працюють у хмарі. Через це персонал не може встановлювати виправлення.

Частині користувачів скасували права адміністратора.

Примітно, що уряд США вже долає наслідки щонайменше шести інших нещодавно розкритих кіберінцидентів.

Серед них - два злами у ФБР, попередній витік даних Пентагону, викрадення кадрової інформації Міністерства внутрішньої безпеки, втручання в роботу щонайменше двох розвідувальних відомств та атака на Міністерство фінансів.