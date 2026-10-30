Claude с правами админа: как подрядчик Пентагона поставил под угрозу военные данные

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Wired .

Как искусственный интеллект оказался в военной сети?

Сотрудник глобальной консалтинговой компании Accenture подключил закрытую рабочую систему к своей персональной учетной записи ИИ, чтобы алгоритм помогал ему писать и исправлять код.

Централизованная система работает в сети несекретных протоколов Интернета (NIPRNet) и используется американскими разведывательными ведомствами.

Чтобы ИИ мог самостоятельно выполнять задачи, работник предоставил ему свои логины и пароли, наделив программу полномочиями администратора.

Поэтому ИИ направил данные для входа, пароли и подробную карту военной сети на сторонний рискованный сайт. По словам экспертов, это огромная угроза, ведь теперь злоумышленники могут понять, как устроены оборонные системы США.

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Реакция Пентагона и компании

В министерстве обороны США отказались комментировать инцидент. Представители компании Accenture заявили, что провели независимое расследование и считают обвинения безосновательными, ведь они выполнили полностью свои контрактные обязательства.

В то же время, компания не уточнила, кто именно проводил проверку, и не отрицала сам факт инцидента.

Ситуация усугубляется тем, что федеральные подрядчики обязаны сообщать о любых киберпроблемах в течение 72 часов. По данным источников, Accenture сначала вообще не сообщило правительству о нарушениях, а уязвимость оставалась открытой в течение двух месяцев.

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Почему это критично для системы?

Хотя утечка произошла в несекретной сети NIPRNet, специалисты предостерегают о серьезных последствиях.

Новые инструменты и программы часто сначала тестируют там, а затем переносят в секретные и изолированные системы, куда хакерам обычно труднее добраться.

Имея украденные учетные данные, злоумышленники могли скачать туда скрытые вредоносные программы или сломать систему изнутри.