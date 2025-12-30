ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Выплаты увеличат в три раза: Сырский анонсировал изменения в контрактах для военных

Вторник 30 декабря 2025 10:23
UA EN RU
Выплаты увеличат в три раза: Сырский анонсировал изменения в контрактах для военных Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины готовит обновленные контракты для военнослужащих, которые будут предусматривать значительно более высокие выплаты и определенные сроки службы.

РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью "24 каналу" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, над новыми контрактами работает Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом и другими профильными структурами. Процесс также находится под личным контролем президента Украины.

Сырский отметил, что ключевыми новациями станут конкретные сроки прохождения службы и существенное увеличение денежного обеспечения.

"Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в три раза больше, чем сегодня. При этом будут сохранять премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту. Я так понимаю, что он уже где-то на выходе", - пояснил он.

Ранее РБК-Украина рассказывало о ключевых различиях между контрактной службой и мобилизацией во время войны в Украине - в частности о выборе подразделения, сроках службы и прогнозируемости пути военнослужащего. Контракт дает больше контроля над собственной службой, тогда как мобилизация является обязательным государственным механизмом обороны.

Также мы писали, какие виды контрактов на службу в Вооруженные силы Украины существуют во время войны и какие сроки службы они предусматривают для различных категорий военнослужащих. Рассказывали, кто может заключить контракт на 1 год, 3-5 лет или более долгий срок, и что происходит со сроком службы во время действия военного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Контрактная армия Генштаб ВСУ Александр Сырский
Новости
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну