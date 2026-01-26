ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Материальная помощь для военных в 2026 году: кто и сколько денег может получить

Понедельник 26 января 2026 22:02
UA EN RU
Материальная помощь для военных в 2026 году: кто и сколько денег может получить Фото: Военные в Украине имеют право на получение денежной помощи (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2026 году военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере месячного денежного обеспечения. Выплата предоставляется один раз в год при наличии определенных оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какой размер материальной помощи в 2026 году

В 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего.

В сумму, из которой рассчитывается выплата, входят:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений), на которые военный имеет право на день подписания приказа.

Выплата осуществляется с учетом имеющегося фонда денежного обеспечения и в соответствии с поручением министра обороны Украины от 4 января 2026 года № 38/уд.

Кто имеет право на получение помощи

Материальная помощь в 2026 году предоставляется военнослужащим один раз в течение года при наличии одного из следующих оснований:

  • наличие инвалидности, полученной вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, связанных с защитой Украины;
  • семьям военнослужащих, которые находятся в плену (кроме тех, кто сдался добровольно), являются заложниками, интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести;
  • наступление в 2026 году или в декабре 2025 года событий, если помощь не была получена ранее, в частности:
    - смерть военнослужащего или его близких родственников (жены/мужа, детей, родителей);
    - рождение или усыновление ребенка;
    - существенное ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

В частности, основаниями являются заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты В или С, онкологические заболевания, длительное лечение или реабилитация более 30 дней, тяжелые ранения, протезирование, трансплантация органов, а также ранения членов семьи в результате вооруженной агрессии РФ.

Как получить материальную помощь

Для получения выплаты военнослужащий должен подать рапорт на имя командира или начальника с указанием оснований и приложить подтверждающие документы.

Решение о предоставлении помощи оформляется приказом командира и выплачивается в пределах средств, предусмотренных в смете.

В то же время военные, которые до службы работали в бюджетных учреждениях, могут получить такую помощь только при условии, что по предыдущему месту работы им не выплачивалась аналогичная материальная помощь в соответствующем году.

Ранее РБК-Украина писало, что военнослужащие ВСУ имеют право раз в год получить денежную помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения, и это право возникает уже после первого полного месяца службы.

Также мы рассказывали, что в Украине готовят обновленные контракты для военнослужащих ВСУ, которые будут предусматривать четко определенные сроки службы и существенное, как минимум в три раза больше, денежное обеспечение с сохранением премий и доплат.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Финансы Военный
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин