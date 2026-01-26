Материальная помощь для военных в 2026 году: кто и сколько денег может получить

В 2026 году военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере месячного денежного обеспечения. Выплата предоставляется один раз в год при наличии определенных оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какой размер материальной помощи в 2026 году

В 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего.

В сумму, из которой рассчитывается выплата, входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений), на которые военный имеет право на день подписания приказа.

Выплата осуществляется с учетом имеющегося фонда денежного обеспечения и в соответствии с поручением министра обороны Украины от 4 января 2026 года № 38/уд.

Кто имеет право на получение помощи

Материальная помощь в 2026 году предоставляется военнослужащим один раз в течение года при наличии одного из следующих оснований:

наличие инвалидности, полученной вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, связанных с защитой Украины;

семьям военнослужащих, которые находятся в плену (кроме тех, кто сдался добровольно), являются заложниками, интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести;

наступление в 2026 году или в декабре 2025 года событий, если помощь не была получена ранее, в частности:

- смерть военнослужащего или его близких родственников (жены/мужа, детей, родителей);

- рождение или усыновление ребенка;

- существенное ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

В частности, основаниями являются заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты В или С, онкологические заболевания, длительное лечение или реабилитация более 30 дней, тяжелые ранения, протезирование, трансплантация органов, а также ранения членов семьи в результате вооруженной агрессии РФ.

Как получить материальную помощь

Для получения выплаты военнослужащий должен подать рапорт на имя командира или начальника с указанием оснований и приложить подтверждающие документы.

Решение о предоставлении помощи оформляется приказом командира и выплачивается в пределах средств, предусмотренных в смете.

В то же время военные, которые до службы работали в бюджетных учреждениях, могут получить такую помощь только при условии, что по предыдущему месту работы им не выплачивалась аналогичная материальная помощь в соответствующем году.