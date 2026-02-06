Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

В 2025 году территориальные центры комплектования обеспечили около 90 процентов от всей мобилизации военных в ряды ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что еще ориентировочно 10 процентов военных в 2025 году приобщались через рекрутинговые центры.

"Территориальные центры комплектования обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава. Это обеспечивает стабильное пополнение Сил обороны", - заявил Сирский.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров обнародовал реальные масштабы проблем с мобилизацией. По его данным, на сегодня в розыске находятся 2 миллиона военнообязанных украинцев.

Для решения этих проблем Федоров анонсировал комплексный аудит ТЦК и глубокую проверку Минобороны и ВСУ. Цель проверок - побороть коррупцию и найти ресурсы для улучшения обеспечения военных.

Кроме того, в январе 2026 года в Украине стартовали курсы повышения квалификации для представителей органов исполнительной власти. Цель проекта - синхронизировать работу государственных структур и армии в вопросах мобилизационной готовности.

По данным Кабмина, количество забронированных от мобилизации украинцев за год выросло до 1,3 млн человек. Военные обращались к правительству с просьбой бронировать меньше. При этом отмечается, что сейчас мобилизационный баланс соблюден.

