Паспорт Украины не обязателен? В Минобороны сказали, дают ли статус УБД иностранцам

В целом участники боевых действий - это люди, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины. Учитывая это в Министерстве обороны объяснили, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Чем регулируется получение статуса УБД

В Минобороны напомнили, что получение статуса участника боевых действий регулируется несколькими нормативно-правовыми документами.

Так, законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые:

защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Между тем к категории военнослужащих могут приравниваться:

иностранцы;

лица без гражданства.

Если они - согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" - проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Могут ли иностранцы и лица без гражданства получить статус УБД

"Учитывая вышесказанное, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий", - рассказал директор Департамента социального обеспечения МОУ, полковник Сергей Галимский.

Статус УБД могут получить не только граждане Украины (иллюстрация: mod.gov.ua)

Он добавил, что эти лица "должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины".

Следовательно, иностранцы или лица без гражданства могут получить статус УБД, если: