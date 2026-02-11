Кто получит отсрочку на год: Рада приняла изменения для молодых контрактников
Верховная Рада приняла закон, который предоставляет годовую отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
В частности, по норме нового закона военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения проходили годовую службу по контракту и были уволены по определенным законами основаниям, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения.
За годовую отсрочку от мобилизации для контрактников проголосовали 243 народных депутата. Таким образом, закон создает определенный "льготный период" для контрактников, одновременно позволяя им вернуться в армию по собственному желанию.
Стоит отметить, что для вступления в силу принятый закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
Федоров пообещал новые изменения
Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил нардепов за принятие закона об отсрочке и анонсировал новые изменения.
"Спасибо народным депутатам за поддержку важного решения - принятие изменений, которые гарантируют военнослужащим по "Контракту 18-24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы", - заявил министр.
По его словам, есть еще ряд норм, которые необходимо принять.
Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщал, что в Украине планируют закрепить на законодательном уровне обязательное право на годовую отсрочку для военнослужащих по "Контракту 18-24".
По его словам, возможность получить год отсрочки после завершения службы является ключевой частью контракта с молодыми людьми.
Также ранее в Минобороны рассказали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и когда ее могут забрать.
Кроме того, ранее адвокат в комментарии РБК-Украина рассказала, могут ли военнообязанных, которые уже имеют официально оформленную отсрочку, отправлять на ВВК.