Кто получит отсрочку на год: Рада приняла изменения для молодых контрактников

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет годовую отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

В частности, по норме нового закона военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения проходили годовую службу по контракту и были уволены по определенным законами основаниям, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения.

За годовую отсрочку от мобилизации для контрактников проголосовали 243 народных депутата. Таким образом, закон создает определенный "льготный период" для контрактников, одновременно позволяя им вернуться в армию по собственному желанию.

Стоит отметить, что для вступления в силу принятый закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Федоров пообещал новые изменения

Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил нардепов за принятие закона об отсрочке и анонсировал новые изменения.

"Спасибо народным депутатам за поддержку важного решения - принятие изменений, которые гарантируют военнослужащим по "Контракту 18-24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы", - заявил министр.

По его словам, есть еще ряд норм, которые необходимо принять.