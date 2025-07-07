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Контракт с ВСУ: какие есть варианты и что со сроком службы во время войны

Понедельник 07 июля 2025 07:30
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Контракт с ВСУ: какие есть варианты и что со сроком службы во время войны Служить в ВСУ по контракту может каждый украинец (фото: Кирилл Чуботин/Укринформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня каждый гражданин может добровольно присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ), выбрав военную службу по контракту. При этом необходимо знать, какие виды контрактов существуют, а также какие сроки службы предусмотрены законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.

Какие виды контрактов существуют и что со сроком службы

В ТЦК напомнили, что добровольная служба в ВСУ по контракту - это возможность:

  • выбрать подразделение, должность, обучение и социальную защиту;
  • получить достойное вознаграждение.

При этом для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности во время действия военного положения, устанавливаются следующие сроки службы в календарном исчислении:

  • 3 года - для лиц рядового состава (солдат, старший солдат);
  • 3-5 лет - для лиц сержантского и старшинского состава (от младшего сержанта до главного мастер-сержанта / старшины 2 статьи, главного мастер-старшины);
  • 5 лет - для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получивших военное образование по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;
  • 5 лет - для лиц офицерского состава из числа военнослужащих (курсантов), которые закончили военные вузы по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава;
  • 10 лет - для летных специальностей авиации.

В ТЦК добавили (в разрезе лиц офицерского состава), что во время действия военного положения для людей, принимаемых на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается на время до объявления решения о демобилизации.

Контракт с ВСУ: какие есть варианты и что со сроком службы во время войныВиды контрактов и сроки службы (инфографика: facebook.com/khoblvk)

В ТЦК сообщили также, что срок военной службы 1 год устанавливается для:

  • лиц рядового, сержантского и старшинского состава, которые принимаются на военную службу по контракту - из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет (в том числе в рамках проекта "Контракт 18-24");
  • граждан Украины, которые получили медицинское или психологическое образование и которые принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности.

В течение 1-5 лет (до объявления демобилизации) могут служить:

  • граждане, имеющие специальные звания среднего, старшего, высшего начальствующего состава или классные чины, в порядке переаттестации;
  • офицеры запаса, офицеры, которые проходят военную службу в военном резерве и военную службу по призыву по мобилизации;
  • сержанты и старшины, которые назначаются на офицерские должности с одновременным присвоением офицерского звания.

В течение 2-5 лет (до объявления демобилизации) могут служить граждане, которым первичное воинское звание было присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса.

При этом в ТЦК отметили: если срок военной службы по контракту закончился во время действия военного положения, военная служба продолжается сверх установленных сроков - до объявления решения о демобилизации.

В завершение стоит отметить, что контракт может быть приостановлен, а военнослужащий уволен с военной службы при определенных обстоятельствах (согласно действующему законодательству).

Контракт с ВСУ: какие есть варианты и что со сроком службы во время войныСлужба по контракту до объявления демобилизации (инфографика: facebook.com/khoblvk)

Напомним, ранее мы рассказывали, что добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.

Кроме того, мы объясняли условия службы украинцев в рамках проекта "Контракт 18-24".

Читайте также, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации в Украине, повестках и наказании за нарушение воинского учета.

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