Зеленский подписал указ о службе 60+: контракт на год и особые условия

Украинцы старше 60 лет смогут пойти на службу по контракту. Условия для такой службы утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №108/2026 главы украинского государства.

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.

Контракт 60+

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, разрешающий принимать на военную службу по контракту лиц, достигших предельного возраста (60 лет).

Согласно документу, во время военного положения такие граждане могут служить при признании их пригодными ВЛК и наличии письменного согласия командира части (для офицеров - по согласованию с Генштабом).