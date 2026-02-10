ua en ru
Зеленский подписал указ о службе 60+: контракт на год и особые условия

Киев, Вторник 10 февраля 2026 20:23
Зеленский подписал указ о службе 60+: контракт на год и особые условия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украинцы старше 60 лет смогут пойти на службу по контракту. Условия для такой службы утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №108/2026 главы украинского государства.

Читайте также: Год отсрочки после службы: для военных по "Контракту 18-24" готовят важные изменения

Условия заключения контракта для лиц 60+:

  • Срок службы: контракт с такими лицами заключается сроком на 1 год. Во время действия военного положения его можно продлить еще на один год.
  • Согласие командира: обязательным условием является наличие письма (письменного согласия) от командира воинской части, где человек планирует служить.
  • Состояние здоровья: кандидат должен быть признан пригодным к службе военно-врачебной комиссией (ВВК).
  • Процедура подачи: заявление и согласие командира подаются в ТЦК и СП по месту жительства.
  • Офицерский состав: для лиц, претендующих на офицерские должности, согласие командира части должно быть дополнительно согласовано Генеральным штабом ВСУ.

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.

Контракт 60+

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, разрешающий принимать на военную службу по контракту лиц, достигших предельного возраста (60 лет).

Согласно документу, во время военного положения такие граждане могут служить при признании их пригодными ВЛК и наличии письменного согласия командира части (для офицеров - по согласованию с Генштабом).

