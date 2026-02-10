Зеленский подписал указ о службе 60+: контракт на год и особые условия
Украинцы старше 60 лет смогут пойти на службу по контракту. Условия для такой службы утвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №108/2026 главы украинского государства.
Читайте также: Год отсрочки после службы: для военных по "Контракту 18-24" готовят важные изменения
Условия заключения контракта для лиц 60+:
- Срок службы: контракт с такими лицами заключается сроком на 1 год. Во время действия военного положения его можно продлить еще на один год.
- Согласие командира: обязательным условием является наличие письма (письменного согласия) от командира воинской части, где человек планирует служить.
- Состояние здоровья: кандидат должен быть признан пригодным к службе военно-врачебной комиссией (ВВК).
- Процедура подачи: заявление и согласие командира подаются в ТЦК и СП по месту жительства.
- Офицерский состав: для лиц, претендующих на офицерские должности, согласие командира части должно быть дополнительно согласовано Генеральным штабом ВСУ.
В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.
Контракт 60+
Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, разрешающий принимать на военную службу по контракту лиц, достигших предельного возраста (60 лет).
Согласно документу, во время военного положения такие граждане могут служить при признании их пригодными ВЛК и наличии письменного согласия командира части (для офицеров - по согласованию с Генштабом).