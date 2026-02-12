Денежный "бонус" за первый контракт в ВСУ: сколько получат военные в 2026 году

Военнослужащие, которые заключают срочный контракт в ВСУ впервые, имеют право на единовременную денежную выплату от государства. В 2026 году размер такого "бонуса" вырос, однако его сумма зависит от звания.

Читайте также : Материальная помощь для военных в 2026 году: кто и сколько денег может получить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Кому подходит контрактная служба

В МОУ напомнили, что контрактная служба в Вооруженных силах Украины - это сознательный выбор и реальная альтернатива мобилизации в условиях военного положения.

Отмечается, что она подходит тем, кто хочет:

защищать страну и одновременно строить военную карьеру;

служить по специальности и понимать свою роль и ответственность.

В чем преимущества контрактной службы

Преимуществами контрактной службы в армии, согласно информации министерства, является то, что она предусматривает:

четко определенные условия;

стабильное денежное обеспечение;

социальные гарантии;

возможность выбрать должность в соответствии с подготовкой и опытом.

Какая выплата предусмотрена за первый контракт

В Министерстве обороны рассказали также о выплате, предусмотренной за первый срочный контракт в ВСУ.

Подчеркивается, что кроме вышеупомянутого, "военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт, получают от государства единовременную денежную выплату".

В 2026 году сумма этой выплаты составляет:

26 624 гривны (8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) - для рядового состава;

29 952 гривны (9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) - для сержантского и старшинского состава;

33 280 гривен (10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) - для офицерского состава.

Военный, который впервые заключает срочный контракт, имеет право получить единовременную денежную выплату (инфографика: mod.gov.ua)

Кто именно может заключить контракт на службу

В завершение в МОУ сообщили, что в целом подписать контракт на прохождение военной службы может:

гражданин Украины;

иностранец;

лицо без гражданства.

При этом человек должен быть в возрасте от 18 лет и старше.

"Граждане, которые уже мобилизованы и проходят военную службу, также имеют право заключать контракт", - подытожили в министерстве.