Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)

Киев, Четверг 12 февраля 2026 09:33
UA EN RU
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов) Фото: в Киеве уже 3700 домов остались без тепла
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 12 февраля, в результате массированной атаки РФ на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов, а около 107 тысяч семей - временно без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

Читайте также: Руины на энергообъекте, среди раненых - младенец: все об атаке на Киев, Днепр и Одессу

По его словам, из-за повреждения объектов критической инфраструктуры, по которым целился враг, еще почти 2600 жилых домов остались без тепла.

Речь идет о многоэтажках как на левом, так и на правом берегах города.

В частности, проблемы с теплоснабжением зафиксированы в таких районах Киева:

  • Деснянском,
  • Днепровском,
  • Печерском,
  • Соломенском.

Кличко отметил, что коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи тепла в поврежденные дома.

В то же время это добавляется к более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах, которые остаются без отопления после предыдущих обстрелов.

Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель в эти дома пока невозможно.

Кроме того, после массированной атаки в столице временно без электроснабжения остались 107 тысяч семей. Часть домов в Деснянском районе обесточена, сообщили в ДТЭК.

Энергетики оперативно запитали объекты критической инфраструктуры. В Деснянском районе применяются экстренные отключения света, для других потребителей в Киеве действуют временные графики.

Ситуация с отоплением в Киеве

После массированных комбинированных атак России значительное количество столичных многоэтажек оказалась без теплоснабжения.

В частности, в ночь на 3 февраля, во время самых сильных морозов этой зимы, российские войска нанесли очередной удар по объектам тепло- и электрогенерации - ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивают обогрев украинских городов.

Тогда в Киеве без отопления остались 1170 домов. Кроме того, были повреждены жилые дома и зафиксированы частичные аварийные отключения электроэнергии.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что больше всего пострадали Дарницкий и Днепровский районы. Более 1100 домов в этих частях города остались без тепла из-за серьезного повреждения энергетического объекта, который обеспечивал их теплоснабжение.

