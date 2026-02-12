Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)

В четверг, 12 февраля, в результате массированной атаки РФ на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов, а около 107 тысяч семей - временно без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, из-за повреждения объектов критической инфраструктуры, по которым целился враг, еще почти 2600 жилых домов остались без тепла.

Речь идет о многоэтажках как на левом, так и на правом берегах города.

В частности, проблемы с теплоснабжением зафиксированы в таких районах Киева:

Деснянском,

Днепровском,

Печерском,

Соломенском.

Кличко отметил, что коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи тепла в поврежденные дома.

В то же время это добавляется к более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах, которые остаются без отопления после предыдущих обстрелов.

Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель в эти дома пока невозможно.

Кроме того, после массированной атаки в столице временно без электроснабжения остались 107 тысяч семей. Часть домов в Деснянском районе обесточена, сообщили в ДТЭК.

Энергетики оперативно запитали объекты критической инфраструктуры. В Деснянском районе применяются экстренные отключения света, для других потребителей в Киеве действуют временные графики.