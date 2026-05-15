Деньги на залог Ермаку уже могли собрать, но есть проблема с переводами, - адвокат

Для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, вероятно, уже собрали необходимую сумму залога в размере 140 млн гривен.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире " Новини.Live " заявил адвокат Игорь Фомин.

"Я надеюсь, что вся сумма (на залог Ермаку собрана - ред.)", - сказал Фомин.

По его словам, средства вносит большое количество людей, возникают определенные задержки в банковской системе.

"Я сейчас не могу сказать, все ли средства внесены. Но, по моему мнению, если все те платежи, которые делают люди, засчитаны, то эта сумма должна быть внесена", - добавил защитник.

Адвокат также опроверг слухи, что якобы собрана только половина залога. Он подчеркнул, что сумма уже точно превышает 70 млн гривен, а в банке находятся платежные поручения на остальные средства.

Кроме того, Фомин сообщил, что лично перечислил 5 млн гривен в поддержку своего подзащитного.

К слову, по состоянию на 15:30 в ВАКС сообщали РБК-Украина, что на залог Ермаку собрали 54,8 млн гривен.