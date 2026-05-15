Деньги на залог Ермаку уже могли собрать, но есть проблема с переводами, - адвокат
Для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, вероятно, уже собрали необходимую сумму залога в размере 140 млн гривен.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире "Новини.Live" заявил адвокат Игорь Фомин.
"Я надеюсь, что вся сумма (на залог Ермаку собрана - ред.)", - сказал Фомин.
По его словам, средства вносит большое количество людей, возникают определенные задержки в банковской системе.
"Я сейчас не могу сказать, все ли средства внесены. Но, по моему мнению, если все те платежи, которые делают люди, засчитаны, то эта сумма должна быть внесена", - добавил защитник.
Адвокат также опроверг слухи, что якобы собрана только половина залога. Он подчеркнул, что сумма уже точно превышает 70 млн гривен, а в банке находятся платежные поручения на остальные средства.
Кроме того, Фомин сообщил, что лично перечислил 5 млн гривен в поддержку своего подзащитного.
К слову, по состоянию на 15:30 в ВАКС сообщали РБК-Украина, что на залог Ермаку собрали 54,8 млн гривен.
Подозрение Ермаку
Напомним, на этой неделе бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении. По версии следствия, он участвовал в схеме "отмывания" денег на строительстве элитных частных домов под Киевом.
Речь идет о кооперативе "Династия" в селе Козин Киевской области, который бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил возвести в 2020 году.
Сам экс-руководитель ОП отвергает все обвинения в свой адрес и подчеркивает, что у него нет никаких частных домов.
14 мая суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей. Также для него предусмотрели возможность внести залог в размере 140 млн гривен.