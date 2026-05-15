Деньги на залог Ермаку уже могли собрать, но есть проблема с переводами, - адвокат

20:30 15.05.2026 Пт
2 мин
Кто еще внес деньги в поддержку бывшего руководителя ОП?
aimg Иван Носальский
Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, вероятно, уже собрали необходимую сумму залога в размере 140 млн гривен.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире "Новини.Live" заявил адвокат Игорь Фомин.

"Я надеюсь, что вся сумма (на залог Ермаку собрана - ред.)", - сказал Фомин.

По его словам, средства вносит большое количество людей, возникают определенные задержки в банковской системе.

"Я сейчас не могу сказать, все ли средства внесены. Но, по моему мнению, если все те платежи, которые делают люди, засчитаны, то эта сумма должна быть внесена", - добавил защитник.

Адвокат также опроверг слухи, что якобы собрана только половина залога. Он подчеркнул, что сумма уже точно превышает 70 млн гривен, а в банке находятся платежные поручения на остальные средства.

Кроме того, Фомин сообщил, что лично перечислил 5 млн гривен в поддержку своего подзащитного.

К слову, по состоянию на 15:30 в ВАКС сообщали РБК-Украина, что на залог Ермаку собрали 54,8 млн гривен.

Подозрение Ермаку

Напомним, на этой неделе бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении. По версии следствия, он участвовал в схеме "отмывания" денег на строительстве элитных частных домов под Киевом.

Речь идет о кооперативе "Династия" в селе Козин Киевской области, который бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил возвести в 2020 году.

Сам экс-руководитель ОП отвергает все обвинения в свой адрес и подчеркивает, что у него нет никаких частных домов.

14 мая суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей. Также для него предусмотрели возможность внести залог в размере 140 млн гривен.

Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
