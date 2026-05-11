Ермак получил подозрение от САП и НАБУ
Сегодня, 11 мая, бывшему руководителю Офиса президента Украины сообщили о подозрении в легализации денег на элитном строительстве под Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление САП и источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил РБК-Украина, что речь идет об экс-руководителе ОП Андрее Ермаке.
"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников - бывшему руководителю Офиса президента Украины", - говорится в заявлении.
Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Детали совершения преступления - в видео:
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Что предшествовало
Сегодня, 11 мая, НАБУ и САП проводили следственные действия с экс-руководителем ОП Андреем Ермаком.
Причина следственных действий не уточнялась, но в ноябре прошлого года к Ермаку уже приходили с обысками в рамках резонансного дела "Мидас". В тот же день он был уволен с должности руководителя Офиса президента.
Дело "Мидас"
Напомним, в прошлом году НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме". По версии следствия, преступники требовали от контрагентов предприятия откаты в размере 10-15% стоимости контракта.
В СМИ на фоне расследования появились слухи, что одним из фигурантов может быть тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Как известно, Ермак фигурирует на так называемых "пленках Миндича" и подозревается в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике. Когда дело стало резонансным, начали всплывать псевдонимы фигурантов схем.
Сначала сообщалось, что экс-глава Офиса президентпа Украины фигурировал на пленках под псевдонимом "Али-Баба", однако позже детектив по делу назвал другой псевдоним Ермака - "Хирург".