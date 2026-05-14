Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд

09:09 14.05.2026 Чт
3 мин
Экс-руководителя ОП подозревают в схеме с "отмыванием" денег
Иван Носальский
Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд
Суд избрал бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Стоит заметить, что сторона обвинения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 180 млн гривен.

Процессуальные обязанности

Если залог будет внесен, Ермака освободят из СИЗО, но наложат на него ряд процессуальных обязанностей.

Среди них:

  • Быть на связи: являться к следователю, прокурору или в суд по первому же вызову.
  • Отчитываться о передвижении: предупреждать, если он сменит место жительства или работу.
  • Не уезжать из Киева: ему запрещено покидать пределы города без специального разрешения.
  • Сдать паспорта: отдать на хранение все загранпаспорта, дипломатические паспорта и любые документы, позволяющие уехать из страны.
  • Носить браслет: обязательно носить электронное средство контроля.
  • Запрет на общение. Ермаку строго-настрого запрещено обсуждать детали дела с другими подозреваемыми и свидетелями. Среди них: Алексей Чернышев, Тимур Миндич, Вероника Аникиевич и т.д.

Если Ермак после внесения залога нарушит хотя бы одно из этих правил, то 140 миллионов гривен пойдут в доход государства, а самого подозреваемого снова отправят за решетку.

Что говорит Ермак

Решение суда вступает в силу немедленно. Защита имеет 3 дня, чтобы подать апелляцию в Апелляционную палату ВАКС.

Ермак в зале суда сразу заявил, что будет оспаривать решение.

Относительно залога в 140 миллионов гривен, эксруководитель ОП утверждает, что у него "нет таких денег", но есть "много друзей" и он будет пытаться собрать сумму "если будет такая возможность".

Ермаку вручили подозрение

Напомним, вчера, 11 мая, сотрудники САП и НАБУ проводили следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Сначала соответствующие видео появились в сети, затем информацию подтвердили источники РБК-Украина.

После этого НАБУ сообщило, что экс-руководителю ОП вручили подозрение, поскольку, по данным следствия, он участвовал в схеме с "отмыванием" денег на строительстве элитных частных домов.

Речь о строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом. По версии правоохранителей, в преступную группу также входили бизнесмен Тимур Миндич и экс-вице-ппремьер Алексей Чернышев.

По данным НАБУ и САП, участники схемы использовали коррупционные активы для строительства четырех частных резиденций.

Для конспирации фигуранты использовали псевдонимы (в частности, за Ермаком был закреплен код R2), а финансирование осуществлялось как через подставный жилищно-строительный кооператив, так и путем передачи крупных сумм наличных непосредственно исполнителям работ.

Общая сумма легализованных средств в рамках проекта "Династия" составляет более 460 млн гривен.

После огласки в СМИ владельцы пытались скрыть активы, однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на все земельные участки и объекты незавершенного строительства в Козине.

Экс-министр инфраструктуры Омелян получил подозрение за уклонение от военной службы
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоров, корреспондент РБК-Украина