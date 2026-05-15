ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Гроші на заставу Єрмаку вже могли зібрати, але є проблема з переказами, - адвокат

20:30 15.05.2026 Пт
2 хв
Хто ще вніс гроші на підтримку колишнього керівника ОП?
aimg Іван Носальський
Гроші на заставу Єрмаку вже могли зібрати, але є проблема з переказами, - адвокат Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, ймовірно, вже зібрали необхідну суму застави в розмірі 140 млн гривень.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі"Новини.Live" заявив адвокат Ігор Фомін.

Читайте також: За Єрмака внесли менше половини застави, 30 млн гривень дав Ребров, - джерела

"Я сподіваюся, що вся сума (на заставу Єрмаку зібрана - ред.)", - сказав Фомін.

За його словами, кошти вносить велика кількість людей, виникають певні затримки в банківській системі.

"Я зараз не можу сказати, чи всі кошти внесені. Але, на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена", - додав захисник.

Адвокат також спростував чутки, що нібито зібрано тільки половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 млн гривень, а в банку знаходяться платіжні доручення на решту коштів.

Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 млн гривень на підтримку свого підзахисного.

До речі, станом на 15:30 у ВАКС повідомляли РБК-Україна, що на заставу Єрмаку зібрали 54,8 млн гривень.

Підозра Єрмаку

Нагадаємо, цього тижня колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили про підозру. За версією слідства, він брав участь у схемі "відмивання" грошей на будівництві елітних приватних будинків під Києвом.

Йдеться про кооператив "Династія" в селі Козин Київської області, який колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив звести 2020 року.

Сам екскерівник ОП відкидає всі звинувачення на свою адресу і наголошує, що у нього немає жодних приватних будинків.

14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 140 млн гривень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Андрій Єрмак Суд
Новини
Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату