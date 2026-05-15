ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

За Ермака внесли меньше половины залога, 30 млн гривен дал Ребров, - источники

10:53 15.05.2026 Пт
2 мин
Деньги продолжают поступать на счет суда
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
За Ермака внесли меньше половины залога, 30 млн гривен дал Ребров, - источники Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Залог за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака продолжают собирать. До сих пор не удалось собрать и половины необходимой суммы.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Читайте также: Второму фигуранту дела "Династия" избрана мера пресечения

В то же время источник подтвердил, что бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен.

Залог вносится на специальный депозитный счет суда, который принял решение по этой мере пресечения. Он был открыт в органах Государственной казначейской службы Украины и принадлежит конкретному суду - в этом случае ВАКС.

Отметим, прокуратура требовала для Ермака арест с возможностью выхода под залог в 180 миллионов гривен. Однако суд определил размер залога в размере 140 миллионов гривен.

Суд над Ермаком

Напомним, 11 мая бывший руководитель ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия".

Установлено, что в 2020 году бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил построить элитный городок "Династия" в селе Козин под Киевом за деньги, полученные незаконным путем.

Согласно данным следствия, к строительству Чернышов привлек бизнесмена Тимура Миндича, а также Андрея Ермака. В НАБУ и САП сообщили, что в рамках схемы ее участники в период с 2021 по 2025 год "отмыли" 8,9 млн долларов.

В четверг, 14 мая, суд избрал Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Отметим, экс-руководитель ОП утверждает, что денег на залог у него нет. В то же время он сказал, что имеет "много друзей", и попытается собрать сумму - если будет такая возможность.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сергей Ребров Андрей Ермак
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата