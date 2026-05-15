За Ермака внесли меньше половины залога, 30 млн гривен дал Ребров, - источники

Залог за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака продолжают собирать. До сих пор не удалось собрать и половины необходимой суммы.

В то же время источник подтвердил, что бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен.

Залог вносится на специальный депозитный счет суда, который принял решение по этой мере пресечения. Он был открыт в органах Государственной казначейской службы Украины и принадлежит конкретному суду - в этом случае ВАКС.

Отметим, прокуратура требовала для Ермака арест с возможностью выхода под залог в 180 миллионов гривен. Однако суд определил размер залога в размере 140 миллионов гривен.

Суд над Ермаком

Напомним, 11 мая бывший руководитель ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия".

Установлено, что в 2020 году бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил построить элитный городок "Династия" в селе Козин под Киевом за деньги, полученные незаконным путем.

Согласно данным следствия, к строительству Чернышов привлек бизнесмена Тимура Миндича, а также Андрея Ермака. В НАБУ и САП сообщили, что в рамках схемы ее участники в период с 2021 по 2025 год "отмыли" 8,9 млн долларов.