У США опублікували стенограми показань двох свідків у справі про імпічмент Трампа

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Стенограми Курта Волкера і Гордона Сондленда опублікували Комітети Конгресу США

Комітети Конгресу Сполучених Штатів Америеи опублікували ще дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Конгресу.

Сьогодні, 5 листопада, були опубліковані розшифровки свідчень колишнього спеціального представника США по Україні Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

Відзначимо, що раніше публікувалися лише вступні промови тих, хто свідчив перед Конгресом, а їхні відповіді на питання залишалися в тіні.

Свідчення Курта Волкера

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що звинувачення, про те, що президент Трамп наполягав на розслідуванні, є необгрунтованими звинуваченнями в корупції проти сина колишнього віце-президента Джо Байдена, Хантера Байдена, і твердженнями, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб допомогти Хілларі Клінтон

На питання, чи вірить він у ці звинувачення, Волкер відповів: "Ні, я не вірю".

Також згідно стенограмі Курт Волкер сказав президенту України Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Богдану, що особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані посилює "негативний розповідь про Україну.

"Я сказав це президентові Зеленському, а поруч з ним стояв глава Офісу президента Андрій Богдан. я пояснив, як мені здалося, що існує негативний розповідь про Україну, яке протидіє всім хорошим речам, які він робить, і що це посилюється з допомогою Руді Джуліані", - сказав Волкер.

Також Волкер додав, що т аким чином, це є негативним фактором для іміджу України в Сполучених Штатах і здатності просувати двосторонні відносини.

Показання Гордона Сондленда

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд розповів законодавцям, що він зателефонував міністру енергетики Ріка Перрі 16 жовтня, за день до дачі свідчень у Конгресі США, щоб освіжити в пам'яті зустріч 10 липня в Білому домі з посадовими особами Ради національної безпеки, включаючи Фіону Хілл.

"Я кілька разів розмовляв з секретарем Перрі, пов'язаних з неукраїнським бізнесом, і попросив його освіжити мою пам'ять про парі зустрічей. - Так, - сказав він",- отмеченно в стенограмі.

17 жовтня Гордон Сондленд дав свідчення в Конгресі США. За його словами, американський президент Дональд Трамп наказав йому, а також колишньому представнику США в Україні Курту Волкеру і міністру енергетики Ріка Перрі залучити Руді Джуліані до політики стосовно України. За його словами, Трамп був скептично налаштований щодо реформ і боротьби з корупцією в Україні.

22 жовтня Курт Волкер свідчив у Конгресі Сполучених Штатів. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, у понеділок, 4 листопада, Комітети Конгресу США оприлюднили стенограми свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника держсекретаря Майкла Маккінлі.