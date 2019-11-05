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Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі

Новини » Політика     05.11.2019 - 18:23
Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мінекономіки до 31 грудня має підготуватися до введення ринку землі

Президент України Володимир Зеленський розпорядився до кінця року розпочати підготовку до запровадження ринку землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

За словами президента, Міністерство економіки до 31 грудня має підготуватися до введення ринку землі.

"Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм право здійснювати державну реєстрацію цієї землі. Оприлюднити 100% рішень про надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту і нормативно закріпити ведення документації із землеустрою виключно в електронній формі", - заявив Зеленський.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців виступає проти скасування мораторію на продаж землі.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики прийняв рішення по законопроекту про ринок землі.

"За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступне рішення: рекомендувати Верховній раді України прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обороту земель сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України Сольським М. Т., Нікітіної М. В., Нагаевским А. С., Богданцем А. В., Шов М. В. та іншими (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019)", - сказано в повідомленні.

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