Аграрний комітет Ради прийняв рішення по закону про ринок землі

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Комітет не підтримав закон, поданий Кабміном

Комітет Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики прийняв рішення по законопроекту про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Так, 18 жовтня 2019 відбулося засідання комітету.

"За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступне рішення: рекомендувати Верховній раді України прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України Сольським М.Т., Нікітіною М.В., Нагаєвським А.С., Богданцем А.В., Шол М.В. та іншими (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019)", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, позафракційний депутат-мажоритарник Оксана Савчук, яка є автором одного з альтернативних законопроектів про обіг землі, заявила, що комітет ухвалив рішення за закритими дверима без присутності преси і кількох депутатів.

"Авторам альтернативних законопроектів прийшов лист, що їх чекали о 14:30. О 8:40 мені подзвонили, що комітет відбудеться о 9:00. Іншим авторам дзвонили за 5 хвилин до дев'ятої. О 9:00 годині комітет розпочався, а о 9:08 комітет уже розглянув усі законопроекти. Мені дали слово, адже єдиний з авторів, яка встигла прийти", - розповіла Савчук.

Також на годині запитань до уряду депутати поскаржились профільному міністру з приводу того, що ранкове засідання комітету було анонсоване смс-повідомленням за 10 хвилин до початку комітету.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), кількість людей, які виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення, збільшилася. Опитування проводилося з 9 по 11 жовтня. Так, у порівнянні з вересневим опитуванням на 6 процентних пунктів (з 64% до 70%) зросла частка тих, хто вважає, що питання про продаж землі має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі.

Як писало РБК-Україна раніше, у Верховній раді України зареєстрували 11 законопроектів про введення ринку землі в державі.

Додамо, Верховна рада України включила до порядку денного основний законопроект №2178 і альтернативні до нього про ринок землі.