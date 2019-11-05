Бюджет-2020: мінімальна зарплата зросте на 550 гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мінімальна зарплата досягне 4 723 гривень

У проекті бюджета-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Відповідний проект, підготовлений до другого читання, представив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з проектом, мінімальна зарплата в 2020 році досягне 4 723 гривень, що на 550 гривень більше ніж у 2019 році (4 173 гривні). Відзначимо, уряд не змінив рівень мінімальної зарплати в наступному році перед другим читанням.

Фото: презентація бюджету-2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в проекті державного бюджету на 2020 рік закладено рекордні 73,7 млрд гривень на дорожню інфраструктуру. Також передбачається, що уряд займеться пошуком інвесторів для розвитку інфраструктури навколо аеропортів.

Крім того, згідно з проектом держбюджету, на соціальну сферу виділено 293 млрд гривень. З цієї суми 173 млрд передбачено на фінансування пенсій з урахуванням індексації.

