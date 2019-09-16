Уряд зменшив суму на субсидії в проекті бюджету на 2020

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

На субсидії піде на 8,3 млрд грн менше

У 2020 році на виплату виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47 628,6 млн грн. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Таким чином, уряд планує зменшити виплати субсидій в порівнянні з 2019 роком на 8,3 млрд грн.

Крім того, в проекті закладено:

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, - 3 042,6 млн грн;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1 980,9 млн. грн;

щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - 1 323,7 млн грн;

Нагадаємо, в у держбюджеті-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд вирішив "урізати" цю статтю витрат майже на 16 млрд грн до 55,05 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 23 серпня завершив фінансування пенсій за серпень і житлових субсидій за липень 2019 року. За даними відомства, на пенсії за серпень спрямовано 35 млрд грн, на житлові субсидії за липень - 157,2 млн грн.