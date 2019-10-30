Більшість українців проти скасування мораторію на продаж землі

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Проти скасування мораторію виступають 53% українців

Більшість громадян України продовжує виступати проти скасування мораторію на продаж землі, при цьому за два місяці зросла підтримка продажу земель фермерам і державним компаніям. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 53% українців підтримують скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, в той же час 31% - підтримують. Уточнюється, що серед останніх майже половина - це власники паїв, які обробляють їх самостійно.

Також повідомляється, що більше половини в цілому підтримують запровадження ринку землі: з них 22% за відкриття ринку як можна швидше, 10% за те, щоб це було через рік, 21% - через кілька років. Поряд з цим 28% проти введення ринку землі взагалі коли-небудь.

У той же час, більшість (69%) проти дозволу іноземцям купувати землю. А 68% опитаних вважають, що в разі відкриття ринку землі можна продавати фермерам, які працюють на ній, 61% - всім громадянам України, близько 40% - державним компаніям і українським агрохолдингам.

"За останні два місяці зросла лояльність до фермерів, громадян України і державних компаній. Важливо, що молодь більш лояльна до всіх можливих суб'єктів ринку", - зазначають соціологи.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після скасування мораторію на продаж землі на деякий час необхідно закрити доступ до купівлі землі для іноземців.

Зазначимо, на початку жовтня Верховна рада включила до порядку денного закон про ринок землі.